U21-EM: Deutschland besiegt Rumänien und zieht ins Finale ein

Luca Waldschmidt drehte bei hohen Temperaturen in Bologna mit seinen EM-Treffern sechs und sieben den deutschen 1:2-Rückstand zur Halbzeit. Der Freiburger traf per Elfmeter (51.) und Last-Minute-Freistoß (90.). Er stellte damit auch einen neuen Rekord in der Torjäger-Rangliste aller U21-Turniere auf. Pierre Littbarski waren 1982 für die Bundesrepublik Deutschland sechs Tore gelungen.

Zuvor hatte Nadiem Amiri (21.) die deutsche Elf in Führung gebracht, ehe das DFB-Team zwischenzeitlich nach einem Doppelschalg von Stürmer George Puscas (26., 44., Elfmeter) zurücklag. Amiri (90.+4) sorgte am Ende auch für die späte Entscheidung und den 4:2-Endstand. Der Rumäne Alexandru Pascanu (90.+2) sah nach Halten noch die Rote Karte. Jetzt steht Deutschland erneut im Finale, zum zweiten Mal hintereinander. Der Gegner wird zwischen Spanien und Frankreich ermittelt.

"Jeder hat jeden gepusht. Dieser Teamgeist hat gezeigt, dass wir über unsere Grenzen gehen können. Ich bin glücklich und stolz!" Stürmer Nadiem Amiri

Führung aus der Hand gegeben

Die deutsche Mannschaft begann gut und strukturiert, kontrollierte die Partie und ging nach einem sehenswerten Solo von Amiri mit der ersten guten Chance in Führung (21.). Trainer Stefan Kuntz jubelte lautstark an der Seitenlinie. Doch die rumänische Antwort folgte prompt: Stürmer Puscas traf den Pfosten. Aber weil es schon vorher ein Foul an Spielmacher Ianis Hagi von Baumgartl gab, entschied der Schiedsrichter nach Videobeweis auf Elfmeter. Puscas verwandelte, auch wenn Torwart Alexander Nübel mit der Hand noch dran war. Von jetzt an war Rumänien agiler und direkter im Spiel nach vorne. Kurz vor der Pause köpfte Puscas nach Flanke von Andrei Ivan zur Führung für den Außenseiter ein. Deutschland hatte sogar Glück, als Puscas noch in der Nachspieltzeit der ersten Halbzeit erneut per Kopf am starken Nübel scheiterte.

"Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen. Wir haben dann besser und geduldiger gespielt, die Rumänen müde gemacht und den Ball laufen lassen." Torjäger Luca Waldschmidt