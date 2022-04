U18-WM: Eishockey-Nachwuchs hinkt Weltelite hinterher

Das Eisstadion in Landshut ist gerade frisch saniert und von Grund auf modernisiert. VIP-Logen, LED-Banden, satter Sound aus den Lautsprecherboxen lassen Eishockey für die Zuschauer zu einem Erlebnis werden. Und: Alle Teams des EV Landshut, einschließlich allen Nachwuchsmannschaften, haben jetzt ihre eigene Kabine, bekommen auf den beiden Eisflächen ausreichend Eiszeiten. "Besser können die Rahmenbedingungen kaum sein", schwärmt Landshuts Eishockeylegende Alois Schloder.

Drei Cracks aus der Landshuter Nachwuchsabteilung stehen derzeit für die DEB-Auswahl bei der Heim-WM auf dem Eis. Von der internationalen Spitze sind sie aber noch ein ganzes Stück weit entfernt.

Drei Niederlagen in der U18-WM-Vorrunde

"Ich glaube, es hat bei vielen Klick im Kopf gemacht, dass da von Haus aus mehr kommen muss, um den großen Schritt zu machen", meint U18-Trainer Alexander Dück. Trotz den deutlichen Vorrundenniederlagen des DEB-Teams, 2:4 gegen Tschechien, 3:8 gegen Kanada und 2:10 gegen die USA, sieht er im Team eine positive Entwicklung.

Mehr sei derzeit nicht möglich, meint Co-Trainer Tobias Abstreiter: "Man darf nicht den Fehler machen, dass man alle jungen Spieler in Deutschland mit einem Moritz Seider oder einem Tim Stützle vergleicht! Wir müssen realistisch bleiben." Wo die deutsche Nationalmannschaft dann letztlich in vier Jahren stehe, ließe sich nur schwer einschätzen, meint Abstreiter.

DEB-Sportdirektor Künast: Youngsters "Schlüsselrollen" erlauben

Die U18-Auswahl sei derzeit nicht in der internationalen Spitzengruppe, gibt der DEB-Sportdirektor Christian Künast zu. Dennoch müsse das Ziel sein, die A-Nationalmannschaft langfristig in den Top-Sechs der Weltrangliste zu etablieren. Dafür nimmt Künast die Vereine in die Pflicht: "Es geht nur miteinander. Es ist noch immer zu viel Vereins- oder Vier-Wände-Denken da", kritisiert der DEB-Sportdirektor und ergänzt: "Ich bin kein Lautsprecher, der sagt, wir brauchen weniger Ausländer. Nein, wir müssen versuchen, dass unsere Spieler Schlüsselrollen spielen, in jedem Verein, in jeder Liga".

EV Landshut-Trainer Vogler fordert "Ausbildungsliga"

Der aktuelle Trainer des EV Landshut in der DEL2, Heiko Vogler, springt dem DEB-Sportdirektor zu Seite. Er fordert, die drittklassige Eishockey-Oberliga müsse zu einer Ausbildungsliga werden. Nach nordamerikanischem Vorbild sollte es in der Liga dann auch Gehaltsbeschränkungen geben. "Da werden manchmal Summen bezahlt, das ist verrückt und absolut kontraproduktiv", schüttelt Vogler den Kopf. Man könne unter anderem den Abstieg aussetzen, meint Vogler, um die Klubs finanziell zu entlasten. Fraglich nur, ob die Vereine bei diesem Modell mitspielen würden.

Hoffnung auf einen kleinen Lichtblick bei der U18-WM

Unabhängig von der Diskussion um die Nachwuchsförderung im deutschen Eishockey profierten die Spieler der U18-Nationalmannschaft durch die WM. Torhüter Philipp Dietl, von der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in dieser Saison zum "Junior des Jahres" gekürt, meint: "Man lernt brutal viel."

Dietl hat mit den Straubing Tigers bereits DEL-Luft geschnuppert, mit einem Shut-Out in seinem ersten Spiel von Beginn an für Aufsehen gesorgt. Die Spiele in der deutschen Eliteliga und den WM-Matches könne man aber nicht vergleichen: "Das ist ein ganz anderes Spiel. Und gerade gegen die Top-Nationen bekommt man hier bei der WM als Torwart richtig viel zu tun."

Trotz der bisher enttäuschenden Ergebnisse wertet Philipp Dietl vom EV Landshut seine "Heim-WM" im neuen Stadion als Erlebnis: "Man genießt es, da auf dem Eis zu stehen, das schaut wunderbar aus. Das ist einfach geil, das kann man nicht anders sagen." Ein Gefühl, dass der DEB-Nachwuchs nach Kaufbeuren mitnehmen will. Dort folgt nun das Viertelfinale gegen Schweden. Deutschland ist Außenseiter, will aber überraschen.