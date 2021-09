U18-Eishockey-WM kommt nach Landshut

Die U18-Eishockey-Weltmeisterschaft findet im kommenden Jahr in Landshut statt. Das haben der Internationale Eishockeyverband (IIHF) und der deutschen Eishockeybund (DEB) am Montag gemeinsam bekannt gegeben. Zweiter Austragungsort neben Landshut ist Kaufbeuren.

U18-Eishockey-Elite in Landshut und Kaufbeuren

Vom 21. April bis 1. Mai 2022 werden sich die besten U18-Eishockeyspieler der Welt in Landshut und Kaufbeuren präsentieren. Neben Gastgeber Deutschland sind Titelverteidiger Kanada, Finnland, Lettland, Russland, Schweden, die Schweiz, Tschechien, die USA und Belarus am Start.

Der Eislaufverein Landshut, kurz EVL, ist voller Stolz. "Der EVL ist freut sich, Gastgeber für die junge Weltelite des Eishockeys sein zu dürfen", heißt es in einer ersten Stellungnahme aus der Club-Geschäftsstelle.

Eishockeyarena modernisiert

Das traditionsreiche Stadion am Gutenbergweg wurde von der Stadt gerade in dreijähriger Bauzeit in eine moderne Eishockeyarena umgewandelt. Damit seien "die bestmöglichen Rahmenbedingungen geschaffen, damit diese WM ein voller Erfolg wird", sagt Hans Eller, Präsident des EV Landshut.

Freude im Landshuter Rathaus

Auch im Rathaus der niederbayerischen Bezirkshauptstadt ist der Jubel über den WM-Zuschlag groß. "Wir freuen uns sehr, dass die U18-WM im kommenden Jahr in Landshut stattfindet. Das ist eine große Anerkennung für unseren traditionsreichen Eishockey-Standort, vor allem aber für die hervorragende Nachwuchsarbeit im Landesleistungszentrum. Mit unserem generalsanierten Stadion bieten wir einen würdigen Rahmen für die Veranstaltung", erklärte Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz.

Eishockey-Talentschmiede mit Tradition

Landshut gilt seit Jahrzehnten als die Eishockey-Talentschmiede in Deutschland. Der Club hat unter anderem die Spitzenspieler Alois Schloder, Erich Kühnhackl, Gerd Truntschka, Marco Sturm und viele andere erfolgreiche Eishockeyspieler hervorgebracht.