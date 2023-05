U17-Nationalmannschaft: Mit Talenten aus Bayern zum EM-Titel?

Wieder einmal hat die Mannschaft von Christian Wück Moral bewiesen. Der gebürtige Unterfranke betreut seit mehr als zehn Jahren Nachwuchsmannschaften beim DFB - und könnte nun bei der U17-Europameisterschaft seinen ersten Titel gewinnen. Dabei hatte es für Deutschland im Halbfinale gegen Polen lange nicht gut ausgesehen. Zwei Mal hatte Polen vorgelegt, zwei Mal kam Deutschland zurück. Nach einem spannenden Spiel gewann Deutschland schließlich mit 5:3 (1:2).

"Für die Zuschauer im Stadion und an den Bildschirmen war es sicherlich ein unheimlich interessantes Spiel. Es ging hin und her. Wir haben die Mannschaft auf dieses polnische Team vorbereitet, die eine sehr talentierte Truppe haben - besonders in der Offensive", sagte Wück nach dem Spiel. "Wir wussten, dass Polen einbricht. Das haben wir stark ausgenutzt und stehen am Ende verdient im Finale."

Wück: Mannschaft "so, wie es früher war"

Den Schlusspunkt setzte dabei Robert Ramsak. Der Spieler vom FC Bayern München sorgte mit seinem Tor in der 82. Minute für die Entscheidung. Ramsak, der in dem Turnier bereits vier Tore erzielt hat, ist einer von fünf Spielern aus bayerischen Mannschaften. Stammtorwart Max Schmitt und Linksverteidiger Maximilian Hennig spielen wie Ramsak beim FC Bayern. Der 16-jährige Finn Jeltsch ist in der Innenverteidigung gesetzt. Unterhachings Torwart Konstantin Heide kam bei dem Turnier bislang zu keinem Einsatz.

Zuletzt konnte die U 17 bei der EM 2009 im eigenen Land den Titel holen. Damals im Kader: die späteren 2014er-Weltmeistern Shkodran Mustafi und Mario Götze. Nun schickt sich das Team von Wück erneut an, den insgesamt vierten EM-Titel nach 1984, 1992 und eben 2009 nach Deutschland zu holen. "Wir sind mächtig stolz auf die Jungs", sagte Wück. "Ich hoffe, dass Deutschland nun auch merkt, dass hier eine Generation heranwächst, die sich auf dem Platz für das Nationaltrikot zerreißt und deutsche Mentalität auf den Platz bringt - so, wie es früher war."

WM-Qualifikation gelungen

Im Finale wartet nun die U17-Frankreichs. Die Franzosen gingen als einer der Favoriten in das Turnier. Doch Deutschland konnte schon in der Gruppenphase gegen die Franzosen mit 3:1 gewinnen - und drehten auch damals das Spiel. Ebenfalls mit einem Tor von Ramsak. Einen Erfolg hat das DFB-Team allerdings schon sicher: Mit dem Sieg im Elfmeterschießen über die Schweiz im Viertelfinale sicherte sich das Team von Wück die Qualifikation für U-17-Weltmeisterschaft in Peru (10. November bis 2. Dezember).