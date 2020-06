TV-Gelder: Der Profifußball feilscht um die Milliarden

Klaus Filbry machte deutlich, was viele umtreibt. "Ich denke, dass alle mittlerweile verstanden haben, dass es auch schon wäre, wenn eine Generation von Kindern aufwächst, die nicht nur Bayern München als Meister erlebt", sagte der Bremer Geschäftsführer dem Weser-Kurier. Tatsächlich muss sich das neunköpfige DFL-Präsidium die Frage nach einer Umverteilung von oben nach unten stellen.

Schließlich verliert eine Liga, die zum achten Mal in Folge denselben Meister gekürt hat, an Attraktivität - und damit auch an Einnahmen. Das weiß auch Seifert, der die Lage dennoch differenziert sieht.

Seifert: "Bayern-Dominanz nur ein Aspekt"

Die Dominanz der Bayern sei "ein Aspekt, den man berücksichtigen muss, aber nicht der einzige. Dass sich unsere Medienpartner und Zuschauer spannende Entscheidungen wünschen, steht aber außer Frage", so der Präsidiums-Sprecher: "Ich wünsche mir eine Diskussion mit Anstand, Weitblick und Solidarität in alle Richtungen. Aber auch mit der Leistungsorientierung, die es eben erfordert, wenn man sich im Profisport bewegt."

Genau darauf pochen die Bayern und der BVB: "Wenn man versucht, die Zugpferde der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga", sagte der Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch Karl-Heinz Rummenigge will nicht an der bisherigen Praxis rütteln. "In Deutschland gibt es eine sehr solidarische, ausgewogene Verteilung der TV-Gelder", verkündete der Bayern-Vorstandsboss im Handelsblatt.

Vorstandsmitglied Oliver Kahn relativierte diese Aussage im "Aktuellen Sportstudio": Der FC Bayern, so Kahn, sei "immer gesprächsbereit". Allerdings habe sein Klub gerade in jüngster Zeit auch schon viel Solidarität mit finanziell schwächeren Klubs gezeigt.