Nguyen möchte nochmal dahin, wo seine Reise als Turner begann

Ein Kreuzbandriss kann für einen Turner auch das sofortige Karriereende bedeuten. Nicht so bei Nguyen. Der 33-Jährige arbeitet an der Rückkehr in den Sport und für den Start bei den Europameisterschaften im kommenden Jahr in seiner Geburtsstadt München. "Ich möchte bei den European Championships gerne an den Start gehen", sagte der Oberbayer im Insta-Talk bei BR24 Sport. Damit will er seine Karriere an dem Ort abrunden, wo sie begonnen hatte - und erst dann soll Schluss sein.

"Mein Ziel ist, nächstes Jahr in München, wo meine Reise als Turner ja auch begonnen hat, meine Karriere zu beenden." Marcel Nguyen

Nguyen: "Mein Knie ist da nach innen weggeknickt"

Der zweifache Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in London 2012 hatte sich Ende Mai im Training beim Abgang von den Ringen erneut schwer am rechten Knie verletzt. Ihm war sofort klar, was passiert ist: "Wenn man so eine Verletzung schon mal hatte, dann merkt man das einfach. Mein Knie ist da nach innen weggeknickt". Anfang Juni wurde er operiert.

"Ich habe meinen Trainern gleich gesagt: Also, du kannst erstmal ohne mich rechnen. Ich gehe mal kurz rüber und MRT machen, aber ich weiß schon, dass das erstmal nicht so gut ausgeht." Marcel Nguyen

Reha, Bundesliga und dann die European Championships

In der Reha sei er "auf einem guten Weg. Ein bisschen dauert es natürlich noch", sagte Nguyen. Wenn es geht, möchte er Ende des Jahres wieder Bundesliga turnen. "Mal schauen, ob das hinhaut". Bis zur EM in München, die in die zweite Auflage der European Championships eingebettet ist, sei ja "noch ein bisschen Zeit. Und ich muss bei dem Wettkampf nicht alle Geräte turnen. Zum Beispiel muss ich nicht ans Pferd gehen, wo mein Handgelenk extrem belastet wird".

Medaillen nochmals fest im Blick

Schließlich will er noch einmal seine beeindruckenden Sportmomente anknüpfen, wie beim Medaillengewinn mit der Mannschaft in Stuttgart und oder beim Mehrkampf in London. Da wusste er vor der letzten Übung: "Das ist ein gutes Gerät. Wenn ich da durchkomme, habe ich eigentlich eine Medaille sicher." Und bereits vor Wertung stand für ihn und seinen Trainer fest, "dass es auf jeden Fall gereicht hat".

"Dieser Moment, das war schon sehr besonders. Das behalte ich auf jeden Fall in meiner Erinnerung." Marcel Nguyen