Unterhachings Turn-Star Dauser löst Olympiaticket

Lukas Dauser hat seine bayerische Heimat bereits vor neun Jahren Richtung Berlin verlassen, startet aber immer noch für seinen Heimatverein, den TSV Unterhaching. Die Olympiaqualifikation in der Münchner Olympiahalle fühlte sich für ihn am Samstag deshalb auch besonders an. "Das ich jetzt hier Turnen durfte, das erste Mal im großen Wettkampf vor meiner Familie und meinen Freunden hier in München, war ein riesen Highlight für mich."

Den ersten Leistungstest hatte Dauser eine Woche zuvor bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund noch dominiert. Diesmal musste sich der dreifache Deutsche Meister nach einem Absteiger am Pauschenpferd mit 82,299 Punkten zufriedengeben und wurde in der Qualifikationswertung "nur" Zweiter hinter Andreas Toba. "Der Kopf war natürlich nach letzter Woche auch mit ein bisschen Last auf den Schultern, weil ich natürlich irgendwie was zu verlieren hatte."

Nach einer EM und zwei Qualifikations-Wettkämpfen binnen sieben Wochen stand am Sonntagnachmittag (13.06.21) das deutsche Turn-Team für die Olympischen Spiele fest. Angeführt von den Mehrkampf-Meistern Elisabeth Seitz und Lukas Dauser sollen in Tokio beide Riegen ins Mannschafts-Finale kommen.

Dauser kann mit Druck umgehen

In seine neue Rolle als Aushängeschild der deutschen Turner muss sich der 27-Jährige noch einfinden. Nach dem Kreuzbandriss von Marcel Nguyen ist er der neue Hoffnungsträger. "Ich glaube, ich habe letzte Woche auch gezeigt, dass ich mit Druck umgehen kann", so Dauser. "Wenn's mal schlecht läuft, dann muss man zurückkommen."

Ende April konnte Dauser gleich im ersten internationalen Wettkampf nach 18 Monaten Pause mit EM-Bronze am Barren eine Duftmarke setzen. Finalchancen an diesem Gerät hat er auch bei den Olympischen Spielen in Tokio. Um sich im besten Turneralter noch einmal richtig zu verbessern, trainiert er mittlerweile in Halle, in einer Trainingsgruppe mit den Konkurrenten Nils Dunkel und Nick Klessing. "Wir pushen uns gegenseitig vor", sagt Klessing. Auch mit dem Trainer Hubert Brylok sei es "einfach ein richtig gut eingespieltes Team. Wir sind halt Hubis Bubis."

Hubis Bubis - die drei aus der Turnhalle

Die drei Turner unterstützen sich gegenseitig. Klessings Spezialgeräte sind Ringe und Sprung, da kann Dauser noch zulegen. In Sachen Trainingsfleiß ist allerdings der Exil-Bayer der Maßstab. "Er gibt eigentlich fast in jeder Trainingseinheit alles", so Dunkel. "Das ist auch definitiv ein bisschen Vorbildfunktion."

Ein paar lockere Tage will sich aber auch Lukas Dauser jetzt noch gönnen bevor die intensive Olympiavorbereitung beginnt. Anfang Juli geht es dann schon zur Akklimatisierung nach Japan. Und nächstes Jahr freut sich Dauser auf ein Wiedersehen in der Münchner Olympiahalle. "Alles in allem hoffe ich auf nächstes Jahr, dass hier die Halle dann brennt, wenn es bei den European Games um alles geht."