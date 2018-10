Turner Lukas Dauser: Auf dem Weg zur neuen Nummer eins

Rückblick: die deutschen Meisterschaftten der Turner im vergangenen Juni in Berlin. Lukas Dauser erwischte einen verkorksten Abgang von den Ringen. Der gebürtige Ebersberger, der für den TSV Unterhaching turnt und dem eine große Zukunft vorausgesagt wurde, knickte mit dem rechten Knie um, lag minutenlang auf der Matte. Stille in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Riss des vorderen Kreuzbandes am rechten Knie und Schaden am Außenmeniskus, so lautete die Diagnose. Die Weltmeisterschaft 2017 im kanadischen Montreal war passé und nicht nur das: Selbst ein mögliches Karriereende schwebte unheilvoll über Dauser.

"Mein Oberschenkel war nur noch ein Lappen", erinnert sich Dauser an die damalige Phase. Acht Wochen lang war jede Belastung verboten. Um 8,5 Zentimeter schrumpfte der Umfang der Oberschenkel, heute fehlen Dauser nur noch wenige Millimeter zu seinem früheren Wert. Und das Wichtigste: Auch die Kreuzbänder sind wieder stabil.

Dauser: "Ich schiele nicht auf Platzierungen"

Nur die Leistungen noch nicht. Bei der deutschen WM-Qualifikation im September in Stuttgart siegte Dauser souverän, bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig, nur zwei Wochen später, verpasste er einen Top-Ten-Platz. "Ich schiele nicht auf bestimmte Platzierungen", sagt Dauser ergo auch vor den Weltmeisterschaften in Doha. Doch zumindest am Barren, wo er im vergangenen Jahr Vize-Europameister war, könnte er durchaus in die Weltspitze eindringen.

"Gerade am Barren kann ich immer durch sauberes Turnen ein paar Zehntel herausholen. Auch gegen Konkurrenten, die noch schwieriger turnen", erklärt Dauser. Im Mehrkampf oder an anderen Geräten ist es für ihn deutlich schwieriger. Auch, weil er nicht mehr jedes Risiko geht nach seiner Verletzungspause. An den Ringen hat der den Doppel-Tsukahara aus seinem Repertoire gestrichen. Sein neuer Abgang ist 0,3 Punkte weniger wert, was Dauser aber in Kauf nimmt.

Der Bayer verlässt sich lieber auf seine Präzision, die er an Toptagen an den Geräten zeigt. Die könnte ihn an guten Tag ganz weit nach vorne bringen. Vielleicht noch nicht in Doha. Aber grundsätzlich hat Lukas Dauser das Zeug, sich zur neuen Nummer eins im deutschen Turnen zu entwickeln. Dauser ist neben Marcel Ngyuen einer von zwei deutschen im Mehrkampffinale bei der WM in Doha (Livestream auf Sportschau.de ab 14.00 Uhr)