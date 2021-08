Turner Dauser will "zeigen, wie schön dieser Sport ist!"

Corona: Vereinsaustritte, keine Neuzugänge

Der Turner vom TSV Unterhaching sorgt sich um seine Sportart, die wie viele Hallensportarten unter der Corona-Pandemie zu leiden hat. Laut Dauser gab es in den letzten eineinhalb Jahren kaum Anmeldungen, eher sogar viele Vereinskündigungen. Insofern appelliert der 28-Jährige an die Eltern und Kinder, den Weg in die Turnhallen zu suchen: "Sport ist nicht nur gesund, fördert nicht nur den Körper, sondern auch den Charakter und die Persönlichkeit."