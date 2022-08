Turnen statt Hochzeit: Lukas Dauser tut alles für Edelmetall

Von Lukas Dausers Heimat Glonn in Oberbayern aus ist es nicht einmal eine Dreiviertelstunde Autofahrt dorthin, wo die Medaillen vergeben werden im Turnen. Wo Dauser vielleicht einen seiner größten Karriere-Erfolge feiern könnte.

Vor einem Jahr hat der 29-Jährige nach einem beeindruckenden Wettkampf in Tokio die Olympia-Silbermedaille beim Barren gewonnen - hinter Zou Jingyuan. Der Chinese ist bei den European Championships, wo es um EM-Medaillen in der Münchner Olympiahalle geht, selbstredend nicht dabei. Und so ist Dauser natürlich hoch favorisiert.

Deutscher Meister in Berlin - was folgt bei der EM in München?

Einigermaßen in Form ist er auch: Einen Monat vor den Championships belegte er bei der Sechskampf-Qualifikation im deutschen Team Rang zwei - drei Zehntelpunkte hinter Andreas Toba. Zuvor wurde er im Juni deutscher Meister im Mehrkampf bei den Finals in Berlin.

"Turnen ist glaub ich, die coolste Sportart der Welt, weil wir haben sechs verschiedene Geräte", sagte Lukas Dauser bereits. Den Meistertitel an seinem Spezialgerät Barren gewann Dauser überraschend nicht, weil er die schwierige Übung nicht fehlerlos durchbrachte. "Ich wollte unbedingt meine volle Übung zeigen, auch wenn einige Körner gefehlt haben. Dieses Finale war nicht mein Zielwettkampf, in sieben Wochen bei der EM in München will ich auf den Punkt fit sein", sagte der 29-Jährige. Und beim Mehrkampf war die Übung fast makellos.

Bundestrainer Waleri Belenki wertete es als positiv, dass der Oberbayer sein schweres Programm vorgestellt hat, sah aber auch zahlreiche Mängel. "Der Lukas hat mich überrascht mit der Barrenübung. Das war ein bisschen nachgedrückt. Aber trotzdem: Er hat 6,6 Ausgangswert geturnt, das ist aus meiner Sicht gut. Wir müssen noch ein bisschen nacharbeiten, die Felgen waren nicht so gut, ein paar mal krumme Arme", fand der Coach.

Wie Nguyen bei der Medaillenschmiede TSV Unterhaching

Dabei reicht wohl auch schon die Olympia-Übung für eine große Medaillenchance: "Es gibt ein Element, das ich vielleicht zusätzlich einbauen werde", sagte Dauser zu Beginn des Jahres in einem "Bild"-Interview. "Aber selbst wenn ich das nicht mache, bin ich mit der Olympia-Übung Weltspitze." Für Olympia-Edelmetall wurde der Sportsoldat im vergangenen Jahr in Soldatenkluft mit dem Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten Markus Söder beim Bayerischen Sportpreis geehrt.

Als Turner ist Dauser groß geworden bei der Medaillenschmiede des TSV Unterhaching, wo auch Marcel Nguyen, zweimaliger Olympia-Silbergewinner von London 2012, mit der Sportart begann. Nguyen verpasst die Championships, die sein internationaler Abschluss werden sollten, nun wegen einer Knieverletzung. Für Dauser ging mit sechs Jahren zum ersten Mal zum Training.

Hochzeit verschoben, Heim-EM in München "i-Tüpfelchen"

Training bedeutet im Turnen nichts anderes als knochenharte Arbeit. Aber Dauser sagt nach Olympia-Silber auch: "Immer, wenn ich diese Medaille sehe, motiviert mich das natürlich wieder." Sogar für die EM dahoam. Eigentlich wollte er in diesem Sommer ja seine Verlobte Viktoria heiraten, nun ist der Termin verschoben.

Von den Championships ist er im BR-Exklusivinterview begeistert: "Es ist unheimlich cool überhaupt eine Europameisterschaft im eigenen Land zu turnen." Und wenn es dazu in der Stadt sei, "wo man aufgewachsen ist, dann ist das unbeschreiblich". Oder besser: "das absolute I-Tüpfelchen."

Eine Medaille in München soll dann ein Zwischenstopp in einer Karriere mit vielen Erfolgen sein - denn bis 2024 in Paris will der Oberbayer auf jeden Fall weitermachen. Und vielleicht sogar noch einmal um Olympia-Edelmetall mitkämpfen. Zumindest wenn Dauser nochmal so makellos zu turnen vermag wie vor einem Jahr in Tokio.