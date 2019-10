Turnen: Dauser und Toba vor Olympia-Qualifikation

Mit dem fünften Platz am ersten Tag der Team-Qualifikation bei der Heim-WM in Stuttgart war Cheftrainer Andreas Hirsch nicht ganz zufrieden. "Wir hatten einige Fehler, die vermeidbar waren. Aber die Mannschaft hat große Moral gezeigt", sagte Hirsch. "Jetzt müssen wir abwarten, ob es am Ende reicht."

Um das Ticket für Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu lösen, muss das Quintett mit Andreas Toba, dem Unterhachinger Lukas Dauser, Karim Rida, Nick Klessing und Philipp Herder am Ende des zweiten Qualifikationstages unter den besten zwölf Mannschaften sein.