Turn-WM: Lukas Dauser gewinnt Silber am Barren

Knapp geschlagen und dennoch überglücklich: Lukas Dauser hat "seinen" Barren nach Olympia nun erstmals auch bei den Weltmeisterschaften in Liverpool versilbert. Mit einer grandiosen Kür setzte der gebürtige Ebersberger Olympiasieger Zou Jingyuan mächtig unter Druck, musste den Chinesen aber dennoch vorbeiziehen lassen. 16,166 Punkte erhielt der Asiate für seine Übung, der deutsche Mehrkampf-Meister vom TSV Unterhaching hielt mit 15,500 Zählern dagegen.

Dauser steigerte sich somit gegenüber der Qualifikation (15,400) und dem Mehrkampf (15,166). Bronze gewann in der englischen Metropole Carlos Yulo (Philippinen) 15,366. Nahezu makellos zelebrierte der 29-jährige Dauser seine Kür und sicherte damit Rang zwei souverän nach hinten ab. Kleine Unsicherheiten bei den ersten beiden Auftritten in Liverpool waren durch hartes Training erfolgreich bekämpft worden.

Seitz gewinnt am Stufenbarren

Bereits am Samstag hatte Europameisterin Elisabeth Seitz ihr vierter Platz am Stufenbarren ein entspanntes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Denn auch mit 29 Jahren sah sich die deutsche Rekordmeisterin noch längst nicht am Ende ihres schon 13 Jahre währenden Erfolgswegs. "Ich bin ja noch jung", sagte Seitz mit einem Augenzwinkern und kündigte mit großem Tatendrang an: "Ich habe jetzt große Lust auf eine Trainingsphase, in der ich Neues ausprobieren kann."

Am Sprung verwies der Armenier Artur Dawtjan Titelverteidiger Yulo auf den zweiten Platz. Bei den Frauen siegte Hazuki Watanabe aus Japan am Schwebebalken. 2023 finden die Weltmeisterschaften vom 30. September bis 8. Oktober in Antwerpen statt. In der belgischen Metropole wird auch ein Löwenanteil der Tickets für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris vergeben.