Turn-WM: Dauser und Nguyen im Mehrkampffinale

Aufgrund zweier Stürze von Marcel Nguyen und Andreas Toba am Reck und zwei weiteren Wacklern am Boden reichte es für das Team in der Endabrechnung nach gutem Start mit 241,935 Punkten zu Rang zehn. Nur die besten acht Teams erreichten das Finale am Montag.

Kleiner Trost für die Deutschen war, dass damit der erste Schritt in Richtung Olympia sicher gegangen wurde. Die besten 24 Mannschaften qualifizieren sich für die WM 2019 in Stuttgart, wo die letzten neun Olympia-Tickets vergeben werden. Die ersten drei Teams des Team-Finales von Doha qualifizieren sich direkt für Tokio 2020.

Sechs Stunden zittern

Erst sechs Stunden nach seiner Übung stand fest, dass sein achter Platz mit 14,933 Punkten für den Medaillenkampf reicht. "Ich habe immer dran geglaubt", sagte der glückliche Unterhachinger, der auch im Mehrkampffinale am Mittwoch steht.

Das Mehrkampf-Finale erreichte Dauser als 15. der bereinigten Liste - nur zwei Starter pro Nation - mit 80,539 Punkten. Begleitet wird er dabei von Marcel Nguyen, der mit 79,697 Zählern auf Platz 22 in den Endkampf der Top 24 erreichte.