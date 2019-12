Turbulentes Derby zwischen Ingolstadt und 1860 endet Remis

Rote Karte und Ausgleich

Im zweiten Durchgang war Ingolstadt zunächst im Pech, als ein Heber von Dennis Eckert erst an die Latte und dann auf die Torlinie sprang und schließlich der heranstürmende Maximilian Beister den klärenden Aaron Berzel völlig übermotiviert umgrätschte. Kein Tor und eine Rote Karte für Beister (58.) waren die Folge. Ingolstadt jetzt in Unterzahl, aber plötzlich wieder hellwach: Gaus umkurvte nach einem sehenswerten Doppelpass Keeper Marco Hiller und schob zum Ausgleich ein. Den Ingolstädter war der Nachteil in den restlichen Minuten nicht anzumerken und sie brachten das Unentschieden gut über die Zeit. Die Münchner dagegen kassierten, wie schon gegen Großaspach (1:1) zuletzt, erneut in Überzahl den Ausgleich.

FC Ingolstadt - 1860 München 2:2 (1:2)

Ingolstadt: Buntic - Paulsen, Schröck, Antonitsch, Kurzweg - Keller, Thalhammer (72. Krauße) - Eckert Ayensa (89. Fatih Kaya), Beister, Gaus - Kutschke. - Trainer: Saibene

München: Hiller - Paul (73. Dressel), Erdmann, Berzel, Felix Weber (80. Gebhart) - Willsch, Bekiroglu (89. Klassen), Wein, Steinhart - Mölders, Owusu. - Trainer: Köllner

Tore: 1:0 Gaus (10.) , 1:1 Owusu (16.), 1:2 Mölders (19.), 2:2 Gaus (64.)

Rote Karte: Beister wegen groben Foulspiels (58.)

Gelbe Karten: Gaus - Wein

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Zuschauer: 14.697