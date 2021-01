Turbulente Wochen bei Türkgücü München

"Investoren betrachten Vereine als Spielzeug"

Was war passiert? Dresdner Fan-Initiativen hatten im Internet dazu aufgerufen, die Ticket-Aktion von Türkgücü zu boykottieren. Beispielsweise schrieb der Dresdner "K-Block", ebenfalls am Montagabend bei Instagram: "Wir appellieren an den gesunden Menschenverstand aller Dynamofans diese Kartenaktion nicht zu unterstützen."

Der Groll der Dynamo-Fans richtet sich nicht konkret gegen Türkgücü, sondern gegen das Wirken von Investoren im deutschen Profifußball. "Die aktive Fanszene der SG Dynamo Dresden distanziert sich seit vielen Jahren von vermeintlichen Investoren, die Fußballvereine nur noch als Spielzeug und finanzielle Spekulationsobjekte betrachten", schreibt der "K-Block" weiter.

Und: "Für welches Chaos diese 'Investoren' sorgen können, sieht man gerade bei unserem nächsten Punktspielgegner in München."