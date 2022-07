Tumor-OP: Ex-Augsburger Richter fehlt Hertha bis auf Weiteres

Wie der Hauptstadtklub am Dienstag mitteilte, wurde bei dem 24-Jährigen während einer urologischen Untersuchung ein Tumor im Hoden diagnostiziert, der operativ entfernt werden muss. Laut Hertha steht eine abschließende Diagnose noch aus. "Marco bekommt von uns in dieser Situation jede erdenkliche Unterstützung. Wir hoffen, dass er schnellstmöglich gesund wieder in unseren Kreis zurückkehrt", sagte Geschäftsführer Fredi Bobic.

"Sobald es weitere Erkenntnisse zum Heilungsverlauf gibt, werden wir darüber informieren. Bis dahin bitten wir aus Respekt vor der Privatsphäre Marco Richters von Rückfragen abzusehen. Wir wünschen unserer Nummer 23 eine gute und schnelle Genesung", teilte der Traditionsverein mit.

Trainingslager ohne Richter

Richter war in der Vorsaison vom FC Augsburg zum Hauptstadtklub gewechselt und hatte in 30 Bundesliga-Spielen fünf Tore erzielt. Unter dem neuen Coach Sandro Schwarz galt Richter als Stammkraft als rechter Außenstürmer.

Ab Dienstag bereitet sich Hertha im Trainingslager in England auf die kommende Saison vor. Im DFB-Pokal trifft das Schwarz-Team am 31. Juli auf Zweitligist Eintracht Braunschweig bevor es zum Bundesligaauftakt zu Union Berlin geht (6. August).