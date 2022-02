Türkgücü zwischen Bangen und kleinem Hoffen

Die Verpflichtung des neuen Hauptsponsors ist ein Hoffnungsschimmer für die Spieler von Türgkücü München. Der Fußball-Drittligist hatte am Montag einen Insolvenzantrag gestellt. Die Zukunft ist ungewiss.

Türkgücü hängt im Tabellenkeller fest

Auch Sportlich läuft es bei Türkgücü München in dieser Saison alles andere als gut. Der Fußball-Drittligist steht nach dem 1:1 in Osnabrück in der Tabelle auf Rang 18 und damit auf einem Abstiegsplatz. Allerdings drohen dem Verein nach der Insolvenz auch noch noch neun Punkte Abzug. Damit wäre er abgeschlagen Tabellenletzter.

Düstere Aussichten beim Drittligisten

Vom Anspruch, die Nummer zwei in Münchens Profifußball zu werden, ist nichts übrig geblieben. Das Trainingsgelände wird geteilt mit drei anderen Vereinen. Die Geschäftsstelle ist in einem Container. Dazu kommt das ziemlich trostlose Ambiente bei den Heimspielen im Olympiastadion. Und vielleicht bald auch nicht einmal das mehr.