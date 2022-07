Türkgücü München: Regionalligaspiele im Olympiastadion

Nur zwölf Spiele im Grünwalder möglich

Die Suche nach einer Heimspielstätte war das beherrschende Thema bei Türkgücü München in den vergangenen Wochen. Nur zwölf Mal kann Türkgücü im Grünwalder Stadion spielen. Ansonsten ist dieses fest in der Hand des TSV 1860 München und des FC Bayern II.

Absagen in Fürstenfeldbruck und Lohhof - Rettung Olympiastadion

In Sachen möglicher Ausweichplätze hatte sich Türkgücü nur Absagen eingehandelt, unter anderem in Fürstenfeldbruck und in Lohhof. Die Rettung kommt nun durchs Olympiastadion, in dem Türkgücü schon in der 3. Liga einzelne Partien ausgetragen hatte.

"Hinsichtlich der Details des Zulassungsverfahrens und der jetzt erteilten Teilnahmeberechtigungen liegt die Kommunikationshoheit bei den Vereinen", teilte der BFV mit. Türkgücü München selbst hat sich zur Spielstätte Olympiastadion bisher noch nicht geäußert.