Türkgücü München punktet dreifach gegen Meppen

Vor allem in der ersten Halbzeit lieferten sich Türkgücü München und der SV Meppen am 30. Spieltag der 3. Liga einen Schlagabtausch, der vor allem in der Offensive stattfand.

Beide Teams - mit bisher 37 bzw. 32 Toren nicht unbedingt die treffsichersten in der Liga - hatten sich einen "Dreier" vorgenommen, um den Abstiegsplätzen langsam "Ade" zu sagen.

Besser glückte das Türkgücü. Sercan Sararer traf nach 22 Minuten zur 1:0-Führung für die Münchner, der Lohn für schnelles, konsequentes Umschaltspiel. Kilian Fischer hatte zuvor den Ball erobert und Sararer bedient, der aus zwölf Metern einschob.

Danach spielte zunächst vor allem Meppen, Türkgücü-Keeper René Vollath verhinderte gegen Luca Tankulic den Ausgleich. Genau in diese Meppener Druckphase hinein erhöhte Türkgücü die Frequenz. Wieder verloren die Gäste im Spielaufbau den Ball, den schnellen Gegenstoß durch Sararer vollendete Noel Niemann zum 2:0 (36.)