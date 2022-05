Türkgücü München - Neustart in der Regionalliga

Türkgücü hatte am 27. Januar einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Im Gegensatz zum Fall des KFC Uerdingen, der die Saison 2020/21 trotz seiner Zahlungsunfähigkeit zu Ende gespielt hatte, stellten die Münchner den Spielbetrieb Ende März ein, ihre Ergebnisse wurden aus der Wertung genommen.

"Es gibt nun mal Reglements"

Dass Türkgücü trotz Insolvenz nur eine Spielklasse tiefer den Wiederbeginn angehen kann, sorgt für Unmut. Der Präsident der SpVgg Unterhaching Manfred Schwabl sieht durch die Pläne sogar den Fairplay-Gedanken beschädigt. Nur wenige Wochen nach der Insolvenz "so zu tun als wäre nichts gewesen und wieder in der Regionalliga Bayern anzutreten, stellt für mich jeglichen Sportsgeist infrage", sagte Schwabl dem Münchner Merkur und der tz Anfang Mai.

Taskin Akkay, ehemaliger Vizepräsident und nun Vorstand, kann diesen Unmut nicht nachvollziehen. "Ich kann die Motivation der Regionalligisten nicht verstehen. Es gibt nun mal Reglements und da heißt es, der erste sportliche Absteiger ist Türkgücü München aus der 3. Liga und der Verein darf in der Regionalliga weitermachen", sagt Akkay im Interview mit BR Sport.

Türkgücü soll Ausbildungsverein werden

Die Türkgücü GmbH ist insolvent, in der Regionalliga tritt deshalb der eingetragene Verein an – mit einem neuem Trainer. Alper Kayabunar war zuletzt Co- und Interimstrainer bei Türkgücü in der 3. Liga. Für die neue Aufgabe als Chefcoach schlug er zahlreiche andere Angebote aus. "Ich bin sehr verbunden mit dem Verein und ich habe hier die Möglichkeit bekommen Cheftrainer in der Regionalliga zu sein. Das ist eine riesen Chance, wenn man da als Cheftrainer im Grünwalder Stadion als Trainer stehen darf, deswegen bin ich sehr froh über diese Chance."

Auf eine eigene Heimstätte muss Türkgücü aber weiterhin warten. Zwölf von 19 Heimspielen finden im Grünwalder Stadion statt, der Rest in Fürstenfeldbruck.

Die Kaderplanung läuft auf Hochtouren. Hochbezahlte ehemalige Zweitligaprofis sollen aber Geschichte sein. "Wir wollen hier in München ganz klar ein Ausbildungsverein werden und den Spielern eine Plattform bieten, um sich in München in der Regionalliga beweisen zu können."

Auch wenn der Etat von rund 400.000 Euro keine großen Sprünge zulässt wird sich trotzdem noch was tun am Kader bis zum Neustart Mitte Juli in der Regionalliga.