Türkgücü München meldet Insolvenz an

Sportlich läuft es bei Türkgücü München in dieser Saison alles andere als gut. Der Fußball-Drittligist steht in der Tabelle auf Rang 17. Nun spitzen sich auch die finanziellen Sorgen bei den Münchner zu. Schon länger hatte es aus dem Umfeld des Klubs Berichte über einen Insolvenzantrag gegeben. Mit dem Aktenzeichen "1513 IN 198/22" ist es nun offiziell. "Zur Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Veränderungen (§ 21 Abs. 1 und 2 InsO) wird am 31.01.2022 um 11:30 Uhr vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet", heißt es dort.

Kothny: Insolvenz "als Chance zu sehen"

"Bis zum Tag der Antragsstellung haben wir alles in unserer Macht Stehende versucht, um diesen Schritt noch abzuwenden“, wird Geschäftsführer Max Kothny auf der vereinseigenen Homepage zitiert. "Auch wenn das leider nicht gelungen ist, so gilt es jetzt, die Situation nicht als Ende, sondern als Chance zu sehen. Wir haben nun die Möglichkeit, uns ohne Belastungen aus der Vergangenheit und mithilfe von möglichen neuen, starken Förderern neu auszurichten."

Angeblich geht es um zwei Millionen Euro, die dem Klub fehlen, um die Lizenz für das kommende Jahr zu erhalten. Am Mittwoch bestätigte der Verein der "SZ", dass "nicht alle erforderlichen Nachweise zur Nachlizenzierung" erbracht sind.

Neun Punkte Abzug?

Derzeit geht Türkgücü von einem Abzug von neun Punkten aus. Damit würde der Verein mit 12 Zählern auf den letzten Platz abrutschen. Die zehn Punkte zum Nicht-Abstiegsplatz wären wohl kaum noch einzuholen. "Gemeinsam kann der steinige, aber aussichtsreiche Weg des Neuanfangs gegangen werden. Das Motto 'Überall Familie' gilt nun mehr denn je und auch weiterhin für jeden, der Teil dieses Vereins sein möchte", sagte Kothny.

Noch am Samstag hatte Trainer Andreas Heraf nach der bitteren Heimpleite gegen Havelse im "Blickpunkt Sport"-Interview erklärt, dass im Moment große Unsicherheit im Verein herrsche: "Wir versuchen uns auf das Sportliche zu konzentrieren. Aber wir alle sind Menschen. Das kann man natürlich nicht ausblenden. Wir versuchen das. Aber es weiß keiner, wie es weitergeht."