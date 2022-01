Türkgücü München kassiert 2:4-Niederlage in Freiburg

Türkgücü, das zwischenzeitlich aus einem 0:1 ein 2:1 gemacht hatte, verlor beim Pflichtspiel-Debüt von Coach Andreas Heraf und bleibt weiter im Tabellenkeller stecken. Die Münchner warten seit nunmehr neun Spielen auf einen Sieg.

Führung für Freiburgs Reserve

Noah Weißhaupt brachte die U23-Mannschaft von Freiburg in der 23. Minute in Führung, Türkgücü konnte in der ersten Hälfte wenig Chancen kreieren. Nach dem Seitenwechsel gestaltete die Heraf-Elf das Spiel etwas offensiver, Abwehrspieler Alexander Sorge köpfte in der 64. Minute den Ausgleich nach einem Eckball.

Türkgücü dreht das Spiel

Nur sechs Minuten später drehten die Gäste überraschend die Partie durch Sinan Karweina, hatten das Momentum auf ihrer Seite. Ein verwandelter Handelfmeter von Freiburgs Enzo Leopold machte allerdings die Hoffnung auf den ersten Dreier nach acht sieglosen Spielen zu Nichte.

Freiburg siegt dank Elfmeter und zwei späten Toren

Damit nicht genug - die Breisgauer wollten mehr und drängten auf die Entscheidung, die in der Nachspielzeit fiel: Erst traf der niederländische Joker Vincent Vermeij (90.+1), anschließend Aktivposten Weißhaupt (90.+4). Damit hat Freiburgs zweite Mannschaft nach vier Partien ohne Erfolgserlebnis wieder drei Punkte eingefahren.

Die Münchner rangieren mit 21 Punkten weiter in der Abstiegszone, treffen am 24. Spieltag zu Hause auf den TSV Havelse.