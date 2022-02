Türkgücü München: erst elf Punkte weg und dann beim MSV verloren

Das 0:2 beim MSV Duisburg ist für Türkgücü nur ein weiterer Tropfen auf den heißen Stein. Der DFB hatte dem finanziell angeschlagenen Verein tags zuvor wegen der Insolvenz und einem Auflageverstoß elf Punkte abgezogen. Innerhalb einer Woche kann dagegen aber noch Widerspruch eingelegt werden.

Duisburg gegen Türkgücü überlegen

Die Zebras begannen forsch. Die Münchner gaben erst in der 17. Minute den ersten Schuss ab, den blockte der MSV bereits am Sechzehner. Nachdem Paterson Chato seinen Gegenspieler John Yeboah im Strafraum abgeräumt hatte, gab es Elfmeter. Den verwandelte der Duisburger Kapitän (21.) Moritz Stoppelkamp zur 1:0-Führung. Im Anschluss verpasste es der überlegene MSV, nachzulegen. Yeboah hatte (42.) das 2:0 auf dem Fuß, wurde aber nicht-elfmeterwürdig in der Türkgücü-Abwehr leicht bedrängt.

Stoppelkamp gelingt der Doppelpack

In der zweiten Halbzeit behielt Duisburg die Kontrolle. Dazu bauten die Zebras (55.) die Führung durch Stoppelkamp aus. Dem hatte Türkgücü nichts entgegen zu setzen.