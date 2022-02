Türkgücü München: Der Traum ist geplatzt

Hasan Kivran: Präsident, Mäzen, Gesellschafter

Die Reise des ehemaligen Migrantenvereins Türkgücü in Richtung Profi-Fußball begann im Dezember 2015, als Hasan Kivran zum Präsidenten gewählt wurde. Ab diesem Moment war Kivran die alles dominierende Figur im Verein. Präsident, Mäzen, Gesellschafter. Sein Ziel: Mit dem kleinen Verein in die höchsten Spielklassen des deutschen Fußballs vorstoßen.

Dazu pumpte Kivran jede Menge Geld in den Verein, holte prominente Namen und talentiertes Fachpersonal. Mit der Verpflichtung von Trainer Andreas Pummer begann 2017 der Angriff in Richtung Bundesliga. Dabei zeigte sich, dass Loyalität und Kontinuität nicht zu den Tugenden des Vereins zählten.

Jede Saison ein kompletter Umbruch

Seit Kivran Türkgücü übernahm, verpflichtete der Verein 145 Fußballer, etwa ebenso viele verließen ihn. Fast jede Saison fand ein komplett Umbruch statt. Und auch auf der Trainerposition hielt es die Angestellten nach Pummer nie länger als ein Jahr. Ex-Löwen-Coach Rainer Maurer blieb am längsten. Nach 335 Tagen war für ihn Schluss. Es folgten Serdar Dayat (71 Tage), Petr Ruman (81 Tage), Peter Hyballa und schließlich der aktuelle Coach Andreas Heraf.

Trotz - oder auch wegen - dieser Personalpolitik kletterte Türkgücü von der Landesliga mit drei Aufstiegen in Folge in die 3. Liga. Doch als klar wurde, dass dort der Durchmarsch enden würde, ein Aufstieg in die zweite Bundeliga so schnell nicht klappen würde, verlor Kivran das Interesse, kündigte an, seine Anteile am Verein zu verkaufen - und zog diese Drohung dann doch nochmal zurück. Mit Platz 13 in der ersten 3. Liga-Saison erzielte der Aufsteiger ein ordentliches Ergebnis.