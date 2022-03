Türkgücü München: Abzug von zwei Punkten rechtskräftig

Die Münchner hatten finanzielle Vorgaben des Verbandes nicht erfüllen können. Gegen die Entscheidung des DFB hatte der Club keinen Einspruch eingelegt.

In Folge des Ende Januar gestellten Insolvenzantrags waren den Münchnern außerdem neun Zähler abgezogen worden. Dieser Punkteverlust hat jedoch noch keine Rechtskraft. Gegen diese Sanktion habe der Club "fristgerecht Beschwerde beim DFB-Präsidium eingelegt, das darüber nun als nächste Instanz entscheiden muss", hieß es in einer Vereinsmitteilung am Freitag. Türkgücü bleibt somit vorerst Tabellenletzter.