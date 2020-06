Nach langer Pause wieder Profifußball im Münchner Olympiastadion

Die Kuh ist vom Eis: Regionalliga-Tabellenführer Türkgücü München hat gemeinsam mit der Landeshauptstadt München endlich sein Stadionproblem für den Aufstiegsfall geklärt - und es ist eine Doppellösung: Gemeinsam mit dem TSV 1860 München und dem FC Bayern München II wird der Klub das Städtische Stadion an der Grünwalder Stadion in Giesing nutzen. Die entsprechenden Verträge wurdem am Freitag (19.06.2020) unterschrieben.

Weil der DFB in dem Stadion aber nur maximal 50 Spiele in einer Saison zulässt, wird Türkgücü für die überzähligen Partien ins Olympiastadion ausweichen. Vorbehaltlich der Entscheidung des Verbands, der für diese Lösung noch grünes Licht geben muss, kehrt damit der Profifußball nach langer Pause ins Olympiastadion zurück.

Das letzte Männerspiel fand 2005 zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Nürnberg statt. 2012 war das Stadion Austragungsort des Champions-League-Finales der Frauen.

Zwei Kleinigkeiten bereiten noch Sorge, allerdings hat der DFB teilweise schon Entgegenkommen signalisiert: Das Olympiastadion hat keine Rasenheizung - eigentlich eine Voraussetzung in den Lizenzbedingungen. Außerdem reicht momentan die Lux-Zahl des Flutlichts nicht aus, um die Mindestansprüche zu erfüllen. Hier soll allerdings ab November von Seiten des Betreibers Abhilfe geschaffen werden.

"Es macht uns stolz, mit Türkgücü München, dem TSV München von 1860 und dem FC Bayern München in der nächsten Saison gleich drei Profi-Vereinen eine Heimat zu geben. Das ist ein starkes Signal für die Sportstadt München." Münchens Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl