Türkgücü gelingt 1:1 in Osnabrück dank Last-Minute-Treffer

Türkgücü erkämpfte sich durch das 1:1 einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Türkgücü droht allerdings nach der Insolvenz noch ein Abzug von neun Punkten. Bereits ohne diese Sanktion liegen die Münchner schon jetzt mit Platz 18 auf einem Abstiegsrang.

Erster Durchgang ohne Höhepunkte

Was als ordentliche Partie begann, entwickelte sich schnell mehr und mehr zu einer sehr zähen Angelegenheit. Als München nach einer knappen Viertelstunde aktiver wurde und so nicht mehr ganz so tief stand, ebbte die Partie sogar komplett ab. Osnabrück hatte zwar mehr vom Spiel, kam aber auch gar nicht mehr in die gefährlichen Räume. Ein torloses Remis zur Pause war die logische Konsequenz.

Treffer erst in der Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit lagen lange keine Tore in der Luft. Erst in der 86. Minute belohnte Ba-Muaka Simakala die wenigen Osnabrücker Offensivversuche. In der Schlussminute ließ sich der VfL aber noch auskontern, was Albion Vrenezi (90.) zum Ausgleich nutzte.