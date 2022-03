Türkgücü feiert glücklichen Sieg gegen Dortmund II

Vrenezi trifft zur Führung

Albion Vrenezi erlöste die Münchner in der 74. Minute mit einer Soloaktion. Seinen Schuss aufs Tor fälschte Antonios Papadopoulos unhaltbar ab, sodass die Kugel rechts an Borussia-Tormann Luca Unbehaun vorbei ins Tor hoppelte. Dortmund rannte weiter an, aber irgendein Bein war immer dazwischen. Römling klärte eine Chance sogar per Kopf auf der Linie. So sammelt der abgeschlagene Tabellenletzte wichtige Punkte für die Moral, während Dortmund immer mehr im Mittelfeld versinkt.