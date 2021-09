24.09.2021, 16:14 Uhr

Türkgücü-Coach Hyballa: "Wollen eine Gangster-Truppe werden"

Am Sonntag gibt der neue Türkgücü-München-Coach Peter Hyballa sein Pflichtspieldebüt in der 3. Liga im Olympiastadion. Mit radikalem Gegenpressing soll gegen Dortmund II gleich der erste Sieg her. Als emotionales Vorbild sieht er Jürgen Klopp.