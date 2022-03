Türkgücü hofft im Existenzkampf auf Last-Minute-Geldgeber

War der 2:1-Erfolg von Türkgücü München gegen den Tabellenführer Magdeburg am Samstag bereits der letzte Heimsieg des Vereins in der dritten Fußball-Liga? Inmitten all des Jubels über den so überraschenden wie kämpferisch verdienten Erfolg schwebt diese Frage gerade über der Mannschaft von Türkgücü München.

Nach wie vor hat der insolvente Münchner Verein keinen neuen Geldgeber gefunden, bis Ende des Monats werden die Spieler und der Trainer noch per Insolvenzgeld vom Arbeitsamt bezahlt. Die Partie beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag ist zwar gesichert (ab 14 Uhr im BR24 Sport-Liveticker), zwei weitere Trainingswochen auch.

Insolvenzantrag im Januar, Investor Kivran zog sich zurück

Aber was kommt dann? Danach bräuchte der einst so ambitionierte und aufstrebende Klub noch einmal Hilfe von außen. Zur Erinnerung: Ende Januar stellte er einen Insolvenzantrag, nachdem der vormalige Investor Hasan Kivran nicht mehr zahlte. In diesem Punkt ändert sich allem Anschein nach auch künftig nichts. In der Tabelle wurde der Verein nach einem Punktabzug von elf Zählern auf den letzten Platz durchgereicht. Trotzdem ist das rettende Ufer acht Spieltage vor dem Ende "nur" sieben Punkte entfernt.