Türkgücu-Aufstieg: 1. FC Schweinfurt greift DFB an

Schweinfurt wirft dem DFB fehlende Transparenz vor, es bleiben "Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung", so Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf in dem offenen Brief des Klubs an den DFB.

Wegen des Abbruchs der Regionalliga-Saison wurde Tabellenführer Türkgücü München als Aufsteiger in die 3. Liga bestimmt, der 1. FC Schweinfurt war dahinter Zweiter.

Allerdings besitzen die Münchner kein eigenes Stadion. Der Verein gab gegenüber dem DFB die Arena in Würzburg als offizielles Heimstadion an und das Städtische Stadion und das Olympiastadion in München als Ausweichstadien. Ende Juni hatte Türkgücü vom DFB die Drittliga-Zulassung erhalten.

"Heimstadion" 300 Kilometer vom Verein entfernt

Die Schweinfurter reiben sich vor allem am vermeintlichen Heimstadion in Würzburg, rund 300 Kilometer von der Türkgücü-Heimat München entfernt. Laut Drittligastatuten muss sich das Heimstadion am Heimort des Vereins befinden, Ausnahmen sind allerdings möglich. Zudem müsse das STadion uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

"Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass Türkgücü München wohl kaum ein Spiel in Würzburg austragen wird, sondern seine Heimspiele in den zusätzlich angegebenen Ausweichstadien in München spielen wird", so Wolf.

Pikant: Nach Schweinfurter Informationen liegt der Stadt Würzburg bisher nicht einmal eine Anfrage vor, dass Türkgücü Heimspiele in Unterfranken austragen wird. Die Stadt gehe zudem davon aus, dass auch Würzburg nur ein Ausweichstadion sei.

"Wir sind sehr gespannt, wie viele Spiele dann in Würzburg letztendlich stattfinden werden, da die Stadt Würzburg aktuell von keinem einzigen Spiel ausgeht, wie ihre Pressestelle auf Anfragen mitgeteilt hat." Schweinfurt-Geschäftsführer Markus Wolf