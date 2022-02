Tükgücü-Coach: "Brauchen Jungs, die mit Feuereifer dabei sind"

Heraf: "Das sind belastende Dinge für die Jungs."

Bislang scheint keiner der Spieler von diesem Angebot des Trainers Gebrauch gemacht zu haben. Generell sei die Stimmung in der Mannschaft sogar in den vergangenen Tagen besser geworden: "Die Jungs wissen jetzt endlich, wie die Situation aussieht. Zu wissen, wo man gerade steht, macht es schon etwas leichter", so Heraf und führte weiter aus: "Wir haben zumindest Klarheit bekommen, wie es in den nächsten Wochen aussehen wird. Auch wenn die Situation noch immer sehr, sehr schwierig ist, weil man immer noch nicht weiß, wie es mit der eigenen Familie weitergeht. Das sind belastende Dinge für die Jungs. "

"Punkte sammeln wie die Eichhörnchen"

Über aufkommende Gerüchte, dass sich der Verein vorzeitig aus dem Spielbetrieb der 3. Liga verabschiedet, zeigte sich Heraf verwundert: "Ich dachte nach dem Gespräch am Montag, dass alles gesichert ist. Aber im Fußball und im Leben ist vieles möglich. Sollte es nach zwei Spielen vorbei sein, dann wäre es bitter. Aber wir gehen davon aus, dass es weitergeht."

Die Mannschaft und der Trainer werden froh sein, wenn am Samstag zumindest für 90 Minuten der Sport wieder im Vordergrund steht. Heraf hofft, dass Türkgücü mindestens einen Punkt auf die lange Heimreise mitnehmen kann. "Wir müssen die Punkte sammeln wie die Eichhörnchen", sagte der Trainer.