Tuchels Triple-Traum: "Wir wollen alles haben"

Das 4:2 im Bundesliga-Gipfelspiel gegen Borussia Dortmund war ein Einstand nach Maß für den neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Der Rekordmeister grüßt von der Tabellenspitze. Jetzt steht ein weiteres wichtiges Spiel an: das Viertelfinale im DFB-Pokal.

Zu Gast in der Allianz Arena ist der SC Freiburg. Tuchel blickt mit großem Respekt vor Freiburgs Coach Christian Streich auf das Viertelfinale im DFB-Pokal. "Es ist schwer gegen Christian, nicht emotional zu coachen, weil er emotional coacht", sagte Tuchel. Da wolle er sich nicht die "Butter vom Brot nehmen lassen", sagte der 49-Jährige vor dem Pokalspiel.

DFB-Pokal ist "riesiger Wettbewerb"

Für Tuchel ist der DFB-Pokal ist ein "riesiger Wettbewerb. Das Finale in Berlin ist ein großes Ereignis und da wollen wir dabei sein." Und natürlich nicht nur da hoffen die Münchner dabei zu sein - im Mai will man liebsten drei Titel auf dem Münchner Rathausbalkon feiern: DFB-Pokal, Meisterschaft und Champions League.

"Wir wollen alles haben, das ist doch klar. Am Ende ist ein Titel, was dir bleibt. Der Weg dorthin, der Weg ins Finale, die Belohnung abzuholen, dann bist du ein besonderer Spieler, dann hast du eine besondere Karriere. das ist das Besondere. Das ist Antrieb, Leidenschaft und Lust. Die Spieler leben für die Spiele im April und Mai", sagte Tuchel.

Für Musiala reicht es noch nicht für 90 Minuten

Der erste Schritt zum Triple kann am Dienstag gemacht werden. Im Kräftemessen mit dem Sport-Club kann der Bayern-Trainer höchstwahrscheinlich auch auf Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting zurückgreifen, der am Montagvormittag im Training wegen eines Schlages gefehlt hatte. "Es war eine Vorsichtsmaßnahme", merkte Tuchel an.

Nationalspieler Jamal Musiala, der beim 4:2 gegen Borussia Dortmund erstmals wieder nach seinem Muskelfaserriss auf dem Platz stand, könne "mal mindestens eine Halbzeit spielen", erklärte Tuchel. "Das ist die Empfehlung."