Tuchels Trainingsauftakt: Mit "Rumpftruppe" in Richtung Topspiel

Thomas Tuchel hat heute seinen ersten offiziellen Arbeitstag als Trainer des FC Bayern München. Ab 11 Uhr begrüßt er auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße 51 eine Rumpftruppe, die wohl nur wenig mit der Mannschaft zu tun hat, die schon am Samstag (01. April, 18.30 Uhr, bei BR24Sport in der Livereportage zum Hören) gegen Dortmund um die Deutsche Meisterschaft kämpfen soll. Thomas Müller und Leroy Sané werden die prominentesten Gesichter, die Tuchel für seinen Neustart begrüßen kann. Dazu kommen aus dem Profikader Sven Ulreich und Bouna Sarr.

Alle anderen sind auf Länderspielreise - oder sie sind verletzt, so wie Youngster Jamal Musiala (Muskelfaserriss) oder Eric Maxim Choupo-Moting (Rückenprobleme), der einzige Bayernprofi, der schon unter Tuchel gespielt hat. Nach Mainz und Paris Saint-Germain ist es das dritte Aufeinandertreffen der beiden. "Armer Kerl", sagte Tuchel deshalb im Rahmen seiner Präsentation scherzhaft.

Kehrer kann "nur Positives" über Tuchel berichten"

Die deutschen Nationalspieler können sich schon einmal bei Tilo Kehrer erkundigen, wie es ist, unter dem anspruchsvollen Coach zu trainieren - und werden, sollte Kehrer auf der Pressekonferenz des DFB ehrlich gewesen sein - "nur Positives" hören. "Ich habe unter ihm sehr, sehr viel gelernt und mich extrem weiterentwickelt und habe immer sehr viel Unterstützung von ihm gespürt", sagte Kehrer (26) über seinen ehemaligen Trainer bei Paris.

Der Umgang mit den Superstars um Kylian Mbappe und Neymar sei ihm dabei durch "taktisches Fachwissen und die Akribie" gelungen, aber auch "der menschliche Umgang - das hat er in Paris sehr, sehr gut gemacht." Ein paar gute Worte könnten Tuchels Eingewöhnung nicht schaden. Leon Goretzka und Joshua Kimmich zeigten sich nicht gerade erfreut über die Entlassung von Julian Nagelsmann. Und auch Tuchel wusste: "Es werden nicht alle happy sein. Es ist immer eine große Veränderung, wenn der Cheftrainer geht."

Tuchel will gegen Dortmund ein "Ausrufezeichen" setzen

Keine optimalen Startbedingungen für den neuen Coach des FC Bayern, der die Nationalspieler erst am Freitag im Training erwartet - also einen Tag bevor es zur Vorentscheidung um die Deutsche Meisterschaft kommen könnte. "Die Herausforderung, direkt mit dem Spiel gegen Dortmund zu starten, kann nicht höher sein", sagte Tuchel bei seiner Präsentation. Es gelte, ein erstes "Ausrufezeichen" zu setzen. Mit einem Sieg gegen Dortmund würde die Eingewöhnung in den kommenden Wochen sicher leichter fallen.