Tuchels Liebeserklärung an Streich: Feuerwerk an der Seitenlinie

Wenn der FC Bayern München am Dienstagabend um 20.45 Uhr den SC Freiburg zum Pokal-Viertelfinale empfängt, treffen mit Bayernnovize Thomas Tuchel und Freiburglegende Christian Streich zwei der emotionalsten Trainer der Bundesliga aufeinander. Für das K.o.-Spiel ist große Aufregung an der Seitenlinie damit schon programmiert. "Am Spielfeldrand werden wir natürlich emotional für unsere Teams kämpfen", sagt Tuchel vor dem Duell.

Tuchel: "Wollten uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen"

Denn immer wenn Tuchel und Streich bislang aufeinandertrafen, wurde es hitzig. "Es ist schwer, gegen Christian nicht emotional zu coachen, weil er emotional coacht. Wir wollten uns in der Vergangenheit nicht die Butter vom Brot nehmen lassen", erzählt Tuchel, für den Streich und der SC Freiburg "die perfekte Konstellation" ist.

Große Bereicherung mit Streich über Fußball zu reden

Es ist dann das Duell des dienstjüngsten gegen den dienstältesten Bundesliga-Trainer in Deutschland. Während der Champions-League-Sieger und Welttrainer von 2021 erst seit gut einer Woche wieder einen Bundesligisten trainiert, sitzt Christian Streich schon seit über elf Jahren beim Schwarzwälder Sportclub auf der Trainerbank und leitet die Geschicke der Breisgauer.

Der neue FC-Bayern-Coach kennt Streich allerdings noch gut aus Zeiten, da trainierten beide noch die Nachwuchsteams von Mainz 05 bzw. des SC Freiburg. "Wir haben danach immer am Mannschaftsbus über das Spiel diskutiert, weil es immer eine große Bereicherung war, mit ihm über Fußball zu reden", schwärmt Tuchel vor dem Spiel gegen Streichs Freiburger. Während der 57-Jährige meistens eine Zigarette geraucht habe, wurde "über Fußball philosophiert".

Tuchel vs. Streich: "Kein Hass, nur Liebe"

Auf die Frage ob die Beziehung zwischen beiden Trainern aufgrund der hohen Emotionalität eine Art "Hassliebe" sei, antwortete Tuchel: "Kein Hass, nur Liebe". Streich habe "den Verein geprägt wie wahrscheinlich niemand zuvor", setzt Tuchel seine Lobeshymne fort und attestiert seinem Trainerkollegen "Legendenstatus".

Im Pokal-Viertelfinale treffen sich beide wieder. Ob sie nach dem Spiel wieder bei einer Zigarette das Spiel analysieren? "Hoffentlich haben wir danach die Möglichkeit in Ruhe drüber zu reden", sagt Tuchel.