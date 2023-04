Tuchels Bayern: Mit kleinen Schritten zum gemeinsamen Rhythmus

Tuchel sieht "Luft nach oben" und freut sich über "geschenkte Tore"

"Das war ein guter erster Schritt", sagte dagegen Thomas Tuchel, der zugab, vor der Partie nervös gewesen zu sein. "Der Wille, Dinge umzusetzen und zu leiden, war zu einhundert Prozent da." Seine Mannschaft habe sich viele gute Torchancen herausgespielt, aber an diesem Tag auch Tore geschenkt bekommen.

Auch der "Bayern-Dusel" ist also zurück, denn so ein Missgeschick passiert einem Toptorwart wie Kobel sicher nicht zweimal in der Karriere.

Tuchel kritisierte aber auch: "In der zweiten Halbzeit war es zu schlampig, etwas zu offen, etwas zu wild. Wir wollten mehr Kontrolle haben. Viele Ballverluste haben uns das Leben schwer gemacht." An der Seitenlinie fiel Tuchel während des Spiels vor allem dann auf, wenn er versuchte, seine Spieler davon abzuhalten, zu offensiv zu werden und die Absicherung nach hinten zu vergessen.

Ein Dirigent und sein Orchester

Sein Fazit: "Wir haben Luft nach oben. Aber der Sieg wird uns die Lust geben, uns weiter zu verbessern." Viel Zeit hatte Tuchel bisher nicht, die Mannschaft kennenzulernen und mit ihr zu arbeiten. Das soll nun nachgeholt werden. "Es gibt viel zu lernen, viel anzupassen, aber auch nicht zu viel. Wir werfen nicht so viel über den Haufen." Das Ziel sei, Ballbesitz zu haben und Dominanz auszustrahlen. "Es ist wie bei einem Orchester: Wir müssen gemeinsam den Rhythmus finden."

Das wird auch Oliver Kahn gerne hören. Denn wenn der Rhythmus stimmt, dürften die Fans Recht behalten und der deutsche Meister dürfte tatsächlich wieder FC Bayern München heißen.