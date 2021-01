Tuchel zu Chelsea? Chelsea trennt sich von Trainer Lampard

Thomas Tuchel soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge Trainer des englischen Premier-League-Klubs FC Chelsea werden. Der 47-Jährige werde demzufolge Frank Lampard (42) ersetzen, von dem sich der Club am Montagmittag getrennt hat. Der frühere Bundesliga-Trainer Tuchel war zuletzt bei Paris Saint-Germain beschäftigt, sein Vertrag in der französischen Hauptstadt war vor Weihnachten aufgelöst worden.

Die Blues hatten am Sonntag das Achtelfinale des FA Cups erreicht - unter Lampard in den vergangenen Wochen aber nur selten überzeugt. "Das war eine sehr schwere Entscheidung", teilte Chelsea mit. "Wir sind Frank dankbar für das, was er in seiner Zeit als Cheftrainer erreicht hat. Doch die jüngsten Ergebnisse und Auftritte haben die Erwartungen des Klubs nicht erfüllt."

Wird Thomas Tuchel neuer Coach beim FC Chelsea? Schon in den vergangenen Wochen hieß es in britischen Medien, der frühere Trainer des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund sei nach seinem unfreiwilligen PSG-Abschied der Topfavorit auf die Nachfolge. Am Montag berichtete vershiedene Medien, die Verpflichtung des 47-jährigen sei fast in trockenen Tüchern. Es fehle noch die Unterschrift. Chelsea wollte sich zunächst nicht zu einem Nachfolger Lampards äußern.

Tuchel hatte PSG in der Vorsaison bis ins Finale der Champions League geführt, dort aber gegen den FC Bayern verloren. Den schwerreichen Besitzern aus Katar reichte die Erfolgsbilanz unter dem Deutschen nicht. Sie beendeten die Zusammenarbeit vor Ablauf des Vertrages Ende Juni dieses Jahres.