Tuchel: "Wir müssen liefern und dann hoffen, dass es reicht"

Es war die Szene der Woche, der Ehrenpräsident Uli Hoeneß war zu Besuch an der Säbener Straße - mitten in der Krise. Bayern-Coach Thomas Tuchel schreibt dem Besuch keine besondere Bedeutung zu. Scherzhaft sagt er: "Er wollte mir nur kurz sagen, wer spielt am Wochenende."

Nicht spielen gegen Hertha werden der frisch verletzte Dayot Upamecano, er wird mit einem Faserriss vermutlich zwei Wochen fehlen, sowie Eric Maxim Choupo-Moting.

"Für uns ist aktuell nichts einfach"

Fünf Spiele bleiben dem Rekordmeister noch, um die Tabellenführung wieder zurückzuerobern. Die erste Station auf dem Weg dahin ist am Sonntag das Tabellenschlusslicht Hertha (Anstoß: 15.30 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24 Livecenter). Eine vermeintlich einfache Aufgabe, doch der Bayern-Trainer warnt: "Für uns ist aktuell nichts einfach."

Mit dem neuen Trainer Pál Dárdai hält Tuchel den Gegner für "unberechenbar". Gästetrainer Dárdai bezeichnete die Münchner vor dem Aufeinandertreffen als "hungrige Löwen". Für die Berliner geht es um den Klassenerhalt, für sie zählt jeder Punkt - für Tuchel und die Bayern für das letzte verbliebene Saisonziel, die Meisterschaft, ebenfalls. Zusätzlich müssen die Münchner auf einen Patzer des BVB hoffen, denn aus eigener Kraft können sie auch mit voller Punkteausbeute nicht mehr Meister werden.

15 Punkte sind Pflicht

Der Kampf um den Meistertitel ist von nun an ein Fernduell, bis zum letzten Spieltag spielen der FC Bayern und die Dortmunder nicht mehr parallel. Für Tuchel ändert das aber nichts an seiner Herangehensweise: "Ich weiß noch gar nicht, ob ich Dortmund schaue heute. Für uns ist die Ausgangslage klar: Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand und müssen jetzt 15 Punkte holen."

Der Coach sieht seine Mannschaft nun in der Pflicht: "Es ist nicht zu spät, eine Reaktion zu zeigen. Es geht mehr denn je nur noch um uns. Wir müssen liefern und dann hoffen, dass es reicht."