Tuchel vor Mainz: "Brutale Aufgabe" trotz neuem Co-Trainer Barry

Champions-League-Sieger wieder vereint

Nach dem ernüchternden 1:1 zu Hause gegen Hoffenheim und dem Aus in der Champions-League ist Tuchel dankbar, dass er im Kampf um die Meisterschaft seinen bewährten Co-Trainer aus Chelsea-Zeiten an der Seite hat. Gemeinsam holten beide dort die Champions League 2021.

Ihr erstes gemeinsames Spiel beim FC Bayern ist allerdings Bundesliga-Alltag beim FSV Mainz 05. Laut Tuchel wird es "eine brutal schwere Aufgabe". Er spielt auf den "sehr guten Lauf" der Mainzer an.

Mainz im Flow

Die Hessen sind Dritter in der Rückrundentabelle, seit neun Bundesliga-Spielen ungeschlagen, so lange wie derzeit kein anderes Team in der Bundesliga. Hinzu kommt, dass die Bayern in den letzten beiden Auswärtsspielen in Mainz punktlos geblieben sind. Trainer Bo Svensson weiß, wie man gegen Bayern siegen kann. Er stand bei beiden Bundesliga-Heimsiegen an Seitenlinie. Tuchel weiß selbst "aus seiner Erfahrung", wie schwer Mainz zu spielen sein kann.

Trainer-Spieler-Duell

Denn Tuchel hat nicht nur eine lange Trainer-Vergangenheit bei den Hessen, sondern auch mit Mainz-Trainer Bo Svensson persönlich. Obwohl die beiden alterstechnisch nur sechs Jahre trennen, spielte Svensson von 2009 bis 2014 fünf Jahre lang als aktiver Spieler unter Tuchel. Für Svensson eine prägende Zeit, die ihn motivierte, selbst den Trainerweg einzuschlagen. Nun treffen die beiden erneut aufeinander - erstmals als Cheftrainer ihrer Klubs.

Bayerns mangelhafte Chancenverwertung

Während Mainz aktuell seine "Mitte komplett gefunden" hat, spürt Tuchel bei seinem Team "eine Verunsicherung, eine Unruhe, die uns ein bisschen lähmt." Tuchels Devise "In der Ruhe liegt die Kraft" soll den Bayern wieder zu mehr Leichtigkeit verhelfen.

Doch diese Kraft benötigen die Bayern auch in der Chancenverwertung. Die war zuletzt mangelhaft - sowohl gegen Hoffenheim als auch beim Champions-League-Aus am Mittwoch gegen Manchester City.

Nach nur vier Toren in fünf Spielen vermisst Tuchel die Toreffizienz in seinem Team: "Am Ende hilft nur ein Tor oder eine Torbeteiligung. Das uns das schwerfällt ist offensichtlich." Es fehle "ein Schuss Zielstrebigkeit und auch Egoismus“ beim Torabschluss.

Tuchel über Thomas Müller

Bei der Arbeit am Torabschluss kann Tuchel aktuell auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nachdem Bayern-Stammspieler Thomas Müller in beiden Champions-League-Spielen gegen Manchester City nicht von Begann an ran durfte - laut Tuchel passten die Spiele "nicht 100 Prozent zu ihm" - sei nun fast "jedes andere Spiel ein Thomas-Müller-Spiel."

BVB in Lauerstellung

Unabhängig von der finalen Aufstellung muss ein Sieg für die Bayern in Mainz zwingend her, um die Tabellenführung zu halten. Der Abstand auf den Borussia Dortmund beträgt nur zwei Punkte und der BVB empfängt zu Hause die seit fünf Spielen sieglosen Frankfurter.