Tuchel und Guardiola: Salzstreuer, Bewunderung und Rivalität

Es ist vielleicht eines der interessantesten Fußball-Gespräche, das wohl nie die Ohren der Weltöffentlichkeit erreichen wird. 2015 trafen sich Thomas Tuchel und Pep Guardiola im Münchner Nobelrestaurant Schumanns. Was als Kennenlernen unter Trainerkollegen begann, endete in einer feurigen Taktikdebatte. Auf dem Tisch wurden Salz und Pfefferstreuer wie Schachfiguren wild hin- und her geschoben, zwischen den Trainern Fußballweisheiten.

Taktikgipfel zwischen Guardiola und Tuchel: "Es dauerte Stunden"

"Die Gläser und Streuer bekamen Spielernamen, es war einfach unglaublich. Das dauerte keine zehn Minuten, es handelte sich um Stunden", sagte einer, der dabei gewesen ist. Michael Reschke, damals Technischer Direktor beim FC Bayern, hatte das Treffen arrangiert und erinnerte sich in der Sportbild: "Ich war streckenweise konsterniert über dieses Diskussions-Niveau, das Gedächtnis, die Analyse der beiden. Es ging nicht nur um die Streuer, die waren oft nur Hilfsmittel. Sie haben im Kopf Schach gespielt, im Dialog."

Guardiola war schon vor dieser Begegnung begeistert von Tuchel, damals noch ein aufstrebender Trainer bei Mainz 05. Der durchdachte Matchplan des Mainzer Teams hatte Guardiola seit dessen erster Saison beim FC Bayern beeindruckt. Für Tuchel selbst war der Katalane ein Idol. Er hatte mehrere Bücher von und über ihn gelesen, teilweise die Aufstellungen und taktischen Umstellungen aus wichtigen Spielen des Star-Trainer auswendig im Kopf, berichtete Reschke. Und für Guardiola stand spätestens seit diesem Treffen fest: Tuchel - das wäre der richtige Nachfolger für ihn beim FC Bayern.

Wiedersehen im Champions-League-Finale

Doch es kam anders. Als Guardiola nach Manchester wechselte, stand Tuchel schon bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Doch die Wege kreuzten sich erneut. Erst in der Premier League, dann im Champions-League-Finale. Mit dem besseren Ausgang für Tuchel, der die Salzstreuer in diesem Spiel ein bisschen besser zurecht geschoben hatte.

Damals überließ Tuchels Chelsea über weite Strecken Guardiolas Manchester City den Ball. Tuchel ließ ungewöhnlich spät pressen und beauftragte Stürmer Timo Werner die Bewachung von Manchesters Mittelfeld-Motor Ilkay Gündogan. Ein Tempo-Vorstoß über vier Stationen brachte Kai Havertz in eine exzellente Position, die er zum 1:0-Siegtreffer verwertete. Guardiola hatte vor dem Spiel sein System gehörig umgeworfen, spielte ohne echten Stürmer und rückte Mittelfeldregisseur Kevin De Bruyne ins Offensivzentrum.

Guardiola: "Schlachtenlenker und Schachspieler"

Der Plan ging nicht auf. Guardiolas Team fehlte es an Durchschlagskraft, konnte das Gegentor nicht mehr egalisieren. Es ist ein Problem, das Guardiola immer wieder beschäftigt: In der Champions League neigt er dazu, in entscheidenden Momenten seine Taktik zu zerdenken. "Pep sieht Fußballspiele einerseits als Wettkampf, andererseits begreift er sich als Kombination aus Schlachtenlenker und Schachspieler. Speziell wenn es auf einem hohen Niveau anspruchsvoll wird, gegen einen besonderen Gegner oder Trainer, haben Spiele für ihn einen besonderen Reiz", sagte Reschke. Auch deshalb wartet er seit 2011 auf seinen dritten Champions-League-Titel.

Haaland schafft, woran Henry und Ibrahimovic scheiterten

Wenn am Dienstag Manchester City den FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale empfängt, kommt es zum Wiedersehen, der beiden Taktik-Genies. Denn mittlerweile ist der Wunsch von Guardiola wahrgeworden: Tuchel sitzt auf der Bayernbank. Und schon jetzt darf spekuliert werden, was sich Guardiola für dieses wichtige Duell einfallen lässt. Dass er diesmal auf einen Mittelstürmer verzichtet, dürfte nur ein frommer Wunsch der Bayern-Fans sein.

Denn seit dieser Saison spielt Erling Haaland unter Guardiola. Ein an Wucht und Zielstrebigkeit kaum zu überbietenden Stürmer, der selbst den Katalanen von den Vorzügen einer echten "Neun" überzeugt hat - eine Aufgabe, an der zuvor unter anderem Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic gescheitert sind. Doch 44 Tore in 38 Spielen sind ein gutes Argument, das Haaland hervorbringt.

FC Bayern ohne "echten" Stürmer gegen Manchester City

Diesmal wird es wohl Tuchel sein, der ohne echten Stürmer auflaufen muss. Eric Maxim Choupo-Moting wird wohl für das Duell gegen Manchester City ausfallen. Gegen Freiburg wechselten sich im Zentrum Sadio Mané und Serge Gnabry ab, doch beide konnten dort nicht überzeugen. Nun wartet gegen City eine ungleich schwerere Aufgabe. Und Tuchel muss sich etwas einfallen lassen. Bei dem legendären Gespräch im Schumann, wird sicher ein Salzstreuer schon mal eine solche Aufgabe bekommen haben.

