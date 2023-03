Tuchel spürt keine Vorbehalte bei Kimmich

Kaum war der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel im Amt und offiziell vorgestellt worden, folgten Statements der Bayern-Profis Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die ihrem Ex-Coach Julian Nagelsmann öffentlich nachtrauerten. Ihr neuer Trainer sieht darin kein Problem und hat mit Kimmich gesprochen, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund berichtete.

Äußerungen von Kimmich und Goretzka für Tuchel "total okay"

"Es ist total okay, wenn sich Joshua oder Leon dazu äußern", sagte Tuchel vor dem "Klassiker" am Samstagabend. Für ihn sei es ebenso wenig ein Problem, "eine enge Bindung zum vorherigen Trainer zu haben", so der neue Bayern-Coach weiter. Kimmich und Goretzka hatten in Interviews nach dem DFB-Länderspiel gegen Peru die Argumentation von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die Konstellation zwischen Nagelsmann und der Mannschaft habe nicht mehr gepasst, in Frage gestellt.

Tuchel sucht Gespräch mit Kapitänen

"Ich persönlich hatte sicherlich keine Risse zu Julian", hatte Goretzka nach dem Spiel gesagt, für den Nagelsmann nach eigener Aussage eine Bezugsperson gewesen sei, die er "häufiger" gesehen habe "als seine Familie". Kimmich ergänzte: "So ist das Geschäft: Wenig Liebe, wenig Herz." Für Tuchel sind beide Aussagen aber kein Problem. Er habe mit Kimmich, wie auch mit den beiden anderen Kapitänen Manuel Neuer und Thomas Müller gesprochen und "keine Vorbehalte gespürt".

Kimmich als "Schlüsselspieler"

Im Gegenteil: Kimmich sei für ihn ein "Schlüsselspieler" sagte Tuchel am Freitag. "Jo ist jemand, der den FC Bayern in seinem Willen und Ehrgeiz verkörpert. Er ist ein absoluter Musterprofi", so das Lob des neuen Übungsleiters. Kimmich galt als erster Ansprechpartner für Julian Nagelsmann. Der Ex-Coach soll sich bei Mannschaftsfragen zuerst an Kimmich und nicht an den eigentlichen Kapitän Manuel Neuer gewandt haben. Welche Rolle Kimmich unter Thomas Tuchel einnehmen wird, bleibt abzuwarten.