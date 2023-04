Tuchel-Premiere: Klarer Bayernsieg dank Kobels "Osterei"

Der FC Bayern München ist zurück an der Tabellenspitze. Im Bundesliga-Klassiker gegen den bisherigen Ligaprimus Borussia Dortmund gewann der Rekordmeister klar mit 4:2 (3:0). Ein Sieg, den nicht die Münchner, sondern der BVB einleitete.

Ein Riesenaussetzer von Torwart Gregor Kobel, der in der 13. Minute völlig unbedrängt über einen verunglückten langen Pass von Dayot Upamecano trat, brachte die Bayern in Führung. Erst nach diesem "Osterei" fanden die Bayern überhaupt in die Partie. Was folgte war ein Doppelpack von Thomas Müller (18./22.) - die frühe Vorentscheidung in dieser Partie. Kingsley Coman (50.) und für Dortmund Emre Can (72./Foulelfmeter) und Donyell Malen (90.) sorgten nach der Pause für den 4:2-Endstand.

Keine großen Überraschungen in Tuchels Startelf

Thomas Tuchel verzichtete in seinem ersten Pflichtspiel für die Bayern auf überraschende Umstellungen. In der Offensive setzte er auf Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané und Eric Maxim Choupo-Moting, der zuletzt angeschlagene Jamal Musiala und Serge Gnabry blieben erstmal auf der Bank.

Die ersten Akzente setzte aber der BVB, der eines Tabellenführers würdig startete, mutig spielte und die Bayern unter Druck setzte. Marco Reus hatte die erste gute Chance im Spiel, die Mathijs de Ligt aber mit einer Grätsche vereitelte.