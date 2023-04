Tuchel nach Manchester-K.o.: "Hätten viel, viel mehr verdient"

Dass sich ein Trainer nach einer 0:3-Niederlage vor die Kameras stellt und offen zugibt: "Heute hab ich mich ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft", so wie Bayern-Coach Thomas Tuchel das nach dem Schlusspfiff in Manchester bei "Prime Video" tat, ist selten. Doch das 0:3 war seiner Ansicht nach eben nicht das gerechte Resultat für dieses Duell. Ein Ergebnis, das das Weiterkommen der Münchner in der Champions League in weite Ferne rücken lässt. Doch trotz der relativ aussichtslosen Lage gaben sich Tuchel und seine Spieler nach der Partie kämpferisch für das Rückspiel.

Wieder ein Distanzschuss

Tatsächlich waren Tuchels Bayern bis zur 70. Minute ebenbürtig mit Manchester City und ließen wenig zu. Wie schon gegen Freiburg mussten die Münchner ein Traumtor aus der Distanz hinnehmen. Diesmal war es der Spanier Rodri, der die Qualität in seinem eigentlich schwächeren linken Fuß entdeckte, und den Ball gnadenlos in den Winkel setzte. "Wenn das dann alles ist, was wir zulassen, bin ich eigentlich zufrieden, aber aktuell geht alles rein", ärgerte sich Tuchel nach der Partie bei "Prime Video". Kapitän Kimmich argumentierte in eine ähnliche Richtung: "Die ersten 60 Minuten waren wir sehr, sehr gut". Auch Gegner-Trainer Guardiola musste nach dem Spiel anerkennen: "Sie waren in einigen Momenten besser als wir" - aber eben nicht in den entscheidenden.

Bayern bezahlt mit "bitterem Ergebnis"

Auch nach dem 0:1 kam der FCB zu Torchancen. Leroy Sané beispielsweise lieferte sich nach der Pause ein Privatduell mit City-Keeper Ederson, doch dreimal blieb der Brasilianer Sieger. "Wir bezahlen jetzt mit einem ganz bitteren Ergebnis, aber ich weigere mich, die Leistung schlechtzureden", stellte Tuchel klar und ergänzte: "Wir hätten viel, viel mehr verdient". Wäre es bei einem 0:1 geblieben, so hätte man diese Aussagen sicherlich ohne zu Zögern unterschreiben können.

Doch es kam die 70. Minute in der Verteidiger Upamecano sein Dribbling gegen Jack Grealish verlor - nur eben vor dem eigenen Sechzehner. Haaland flankte auf Bernardo Silva und der köpfte ein zum 0:2 aus Münchner Sicht. Für Tuchel "ein Fehler, der auf diesem Niveau bestraft wird". Danach waren die Bayern so konsterniert, dass sie auch noch das dritte Gegentor kassierten. Verteidiger Mathijs de Ligt sprach hinterher davon , dass seine Mannschaft in dieser Phase "das Spiel unnötig weggegeben" habe.

City mit weniger Ballbesitz

"Wir sind brutal bestraft worden in Phasen, in denen wir komplett überlegen waren", fasste Tuchel den Abend aus seiner Sicht zusammen. Diese Überlegenheit manifestierte sich aber hauptsächlich im Ballbesitz. Ungewöhnlich für eine von Guardiola trainierte Mannschaft verlegten sich die "Skyblues" auf schnelle Balleroberungen und dementsprechende Umschaltmomente - und überließen den Gästen den Ball.

Die hatten aber nicht annähernd so viele Top-Chancen wie die Engländer, die ihre Gelegenheiten wiederum eiskalt nutzten. "Es fehlt noch ein Tick Form und ein Tick Vertrauen", versuchte sich Tuchel nach Schlusspfiff in der Ursachenforschung. Der Tick, der ein Spiel dann zum kippen bringe, so der Bayern-Trainer. Doch in Manchester kippte das Spiel in die falsche Richtung aus Münchner Sicht.

Tuchel: Werden das Spiel nicht abschenken

Doch trotz der "miserablen Ausgangslage", wie sie Leon Goretzka in den Katakomben bezeichnete, gaben sich die Bayern-Profis kämpferisch. "Wir haben heute auf jeden Fall gesehen, dass es möglich ist mitzuhalten", stellte Kimmich fest und wollte das Rückspiel noch nicht abschreiben. Er habe das "Vertrauen in die Mannschaft, dass wir im Rückspiel was holen können". Im Fußball könne schließlich alles passieren, flüchtete sich de Ligt in die alt bekannte Fußball-Floskel als Hoffnungsspender für das Duell in einer Woche in München.

"Wir werden jetzt nicht vorher das Spiel wegschenken. Dazu sind wir jetzt viel zu sauer", schloss Thomas Tuchel die Pressekonferenz nach dem Spiel. Doch Wut im Bauch und Können alleine wird nicht reichen. Es bedarf vermutlich auch einer Portion Glück - oder eines kleinen Fußball-Wunders. Das dürfte auch den Bayern-Spieler spätestens morgen klar werden.