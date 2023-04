Tuchel nach dem 1:1 des FC Bayern München: "Das war schlecht"

"Ich dachte, wir wären vorbereitet, würden mit Wut im Bauch spielen. Das war nicht der Fall, das war schlecht", stellte der FC Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:1 gegen Hoffenheim fest.

Tuchel: "Zu wenig, zu fehlerhaft, zu ..." und ohne Feuer

"Zu langsam, zu emotionslos, nicht verbissen genug", "zu wenig Spieltempo, zu wenig Tempowechsel, zu fehlerhaft, zu wenig Energie, wenig Vertrauen", mit solchen Aufzählungen beantwortete Tuchel die Fragen der Reporter, wie er denn das Spiel gesehen hätte. Eigentlich wollten wir "das Feuer entfachen, die Zuversicht wecken – all das das ist uns nicht gelungen", jammerte der Coach. Statt einem Aufbäumen nach der Champions League-Niederlage gegen Hoffenheim sei das jetzt "ein großer Rückschritt". Den müsse man jetzt "erst einmal verkraften".

Fehlpass-Orgie im Winterschlaf statt Bayern-Power

Dabei habe er im Training eigentlich Aufwind gespürt. Das sieht auch Thomas Müller so. Doch der positive Trend war gegen die TSG komplett verpufft. "Da gab es eine Phase in der ersten Halbzeit, in der wir innerhalb von 60 Sekunden sechs oder sieben Fehlpässe gespielt haben", so beschreibt Tuchel das größte Manko.

"Wir haben heute schon sehr schläfrig agiert", so bezeichnete Kapitän Müller die Spielweise, die ihn an eine Art von Winterruhe erinnert. Wenn die Münchner in der Schlussphase noch den Siegtreffer erzielt hatten, würden jetzt wieder alle von "Bayern-Power oder Killerinstinkt" reden. Dem war aber nicht so. Und nicht mal ein Last-Minute-Treffer hätte den Coach versöhnlich stimmen können.