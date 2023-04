Tuchel gibt "Note sechs" für Schiedsrichterleistung

Thomas Tuchel war beim Champions-League-Duell des FC Bayern gegen Manchester City mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Emotional aufgewühlt zeigte sich der 49-Jährige auch noch bei der Pressekonferenz nach dem 1:1, mit dem sich die Münchner aus der Königsklasse verabschiedeten. "Ich habe Gelb-Rot gekriegt für Reklamieren bei Ballwegschießen des Gegners", erklärte Tuchel. Der 49-Jährige hatte sich über das ganze Spiel hinweg über Schiedsrichter Clément Turpin aufgeregt, der keinen souveränen Eindruck machte und auch diskussionswürdige Entscheidungen traf.

Der Franzose, seit Jahren in der Eliteklasse der UEFA und bei WM- und EM-Spielen sowie im Champions-League-Finale 2021 Real Madrid gegen Liverpool im Einsatz, reagierte in der hektischen Schlussphase auf den aufgebrachten Bayerncoach und zeigte ihm erst die Gelbe Karte (84. Minute) und kurz darauf Gelb-Rot (86.). Auch Tuchels Assistent Zsolt Löw sah kurz danach die Rote Karte, was dem auf die Tribüne verwiesenen Tuchel offenbar entgangen war. "Ich glaube, sonst ist niemand runtergeflogen."

"Zwei Dinge konnten das Niveau des Spiels nicht halten. Der Rasen, die Platzverhältnisse, haben dem Niveau nicht den nötigen Rahmen gegeben. Und leider der Schiedsrichter war Note sechs", Thomas Tuchel.

Boateng, Hummels und Götze kritisieren Schiedsrichter

Auch ehemalige Bayern-Profis äußerten sich während des Viertelfinal-Rückspiels am Mittwoch bei Twitter kritisch über die Entscheidungen des Gespanns um den französischen Hauptschiedsrichter Clément Turpin.

"Zwei Elfmeter, die niemals ein Elfmeter hätten sein dürfen. Ich hasse das", schrieb der frühere Münchner Abwehrspieler Mats Hummels. Auch sein Weltmeister-Teamkollege Jerome Boateng fragte sich bei den Elfmeter-Szenen: "Wo ist der VAR?" Dass der Videoschiedsrichter Turpins Entscheidungen nicht korrigierte, war für den aktuellen Profi von Olympique Lyon "ein Witz". Mario Götze, von 2013 bis 2016 bei den Bayern, schrieb das Wort "Referees" (Schiedsrichter) und fügte ein nachdenklich dreinschauendes Emoji an.

Hand-Elfmeter heizte die Stimmung auf

Für Aufregung auf der Bayern-Bank hatten einige nicht geahndete Fouls, wie etwa das an Jamal Musiala in der 29. Minute, die rote Karte an Upamecano, die nach Abseitsentscheidung zurückgezogen wurde, gesorgt und der umstrittene Handelfmeter in der 35. Minute.

Nach einem Schlenzer von Ilkay Gündogan am Strafraumrand hatte Dayot Upamecano den Ball leicht mit dem Unterarm abgefälscht, ehe Sommer den Schuss parierte. Turpin gab daraufhin Strafstoß und Gelb für Upamecano. Die Münchner protestierten heftig. Haaland verschoss den Elfmeter.

Die Münchner Bank regten sich weiter über die Entscheidungen des Franzosen auf. Und so sahen auch Ersatzkeeper Sven Ulreich und Torwarttrainer Michael Rechner im Laufe der Partie Gelb wegen Meckerns. Selbst beim Handelfmeter (82.) für die Münchner konnte man auf der Bayern-Bank nur müde lächeln. Immerhin sorgte der Treffer von Joshua Kimmich noch für einen kurzen Jubel.

Mangelndes Spielglück und Kritik an Schiedsrichter-Entscheidungen

Geholfen hat die Aufregung am Ende wenig, denn für das Ausscheiden gab es viele Gründe. Laut Tuchel hätte etwas Spielglück und die ein oder andere Entscheidung dennoch helfen können "den Bock umzustoßen, in eine andere Richtung“. Einziger Profiteur dieser denkwürdigen Schiedsrichterleistung ist wohl nur die interne Strafenkasse der Mannschaft.