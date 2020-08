Tuchel gegen Nagelsmann - der Entdecker trifft auf seinen Scout

Scout Nagelsmann mit Zettel, Stift und Handkamera

Tuchel war es, dem die Idee kam, Nagelsmann - schließlich hatte er bis Saisonende 2007/08 noch Vertrag beim FCA - anderwertig einzubinden: Der Ex-Spieler wurde neuer Scout unter Tuchel. In einer im April erschienenen Tuchel-Biografie erinnert sich Nagelsmann an die skurrilen Anfänge: "Das war witzig, am Anfang bin ich mit meiner heutigen Frau zu den Spielen der Gegner gefahren. Sie hat mit der Handkamera gefilmt, und ich habe parallel dazu Notizen gemacht. Zettel, Stift und Handkamera – mehr gab es nicht."