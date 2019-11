Tuchel denkt "nicht eine Minute an einen anderen Klub"

Der ehemalige Dortmunder hat die Ambitionen auf einen Wechsel abgewiegelt. Er könne "nicht eine Minute an einen anderen Klub denken", sagte der 46-Jährige. Tuchel ist nach Erik ten Hag der zweite Trainer, der im Moment nicht zu den Münchnern wechseln will. Auf der Liste möglicher Nachfolger für Niko Kovac und den aktuellen Bayerntrainer Hansi Flick stehen zahlreiche weitere Namen. Präsident Uli Hoeneß hatte bereits am Montagabend angekündigt, "dass wir bis zum nächsten Auswärtsspiel in Düsseldorf in drei Wochen wissen, wie es in der Trainerfrage weitergeht".

2018: Wechsel nach Paris statt nach München

Tuchel war im Frühjahr 2018 bereits ein Wunschkandidat von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Der Coach hatte dann aber bei Paris St. Germain unterschrieben. Der frühere Abwehrspieler hatte nach dem Trainerposten in Mainz zwei Jahre lang Dortmund übernommen und mit der Borussia den DFB-Pokal gewonnen.