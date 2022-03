TSV Aubstadt - TSV 1860 München | 26.3., 14 Uhr | Livestream

Es ist der bisherige Höhepunkt in der Vereinsgeschichte des TSV Aubstadt: Wenn am Samstag der TSV 1860 München zum Halbfinale des bayerischen Landespokals kommt, ist das Stadion der 750-Einwohner-Gemeinde in Unterfranken mit 3.000 Zuschauern restlos ausverkauft.

Aubstadt ist ein Favoritenschreck

Sportlich ist der Regionalligist gerüstet: Im Viertelfinale wurde Titelverteidiger Türkgücü München mit 3:1 aus dem Wettbewerb geworfen, in der Liga ist man seit drei Spielen ungeschlagen. Zu Hause dauert diese Serie sogar schon seit dem 27. August über zehn Partien an, von denen man sechs gewann. Doch natürlich wollen auch die Löwen ins Finale, wo ein Sieg neben dem Titel auch die Qualifikation für den DFB-Pokal bringen würde.

Ab 14 Uhr live

Das BR Fernsehen zeigt die Partie am Samstag ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Julia Büchler, Kommentator ist Philipp Eger. Auch in der BR Mediathek ist das Spiel live zu sehen und im Anschluss noch bis 2. April 2022 abrufbar. In der Halbzeitpause gibt es unter anderem eine Zusammenfassung von TSV Buchbach, dem letzten Pokalgegner des TSV 1860 München, gegen den SC Eltersdorf aus der Regionalliga Bayern.