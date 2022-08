TSV 1860 zwischen Fußballromantik und Geschäft

Othmer glaubt an "kreative Löwenlösungen"

Blickpunkt-Sport--Moderator Markus Othmer hält dagegen. Er glaubt noch an ein Zusammenstehen aller im Verein und an eine Zukunft im "Grünwalder": Präsident Reisinger habe gerade begonnen, "zu moderieren". Und wer unbedingt vor einem Fußballspiel Häppchen essen will, der könne das auch außerhalb des Stadions tun: "Ganz ehrlich: Ich brauche nicht noch ein Fußballstadion in München. Für mich als Fußballromantiker ist das ein Wahnsinnsstadion."

Weiter fragt er: "Ist die VIP-Frage wirklich gleichbedeutend mit sportlichem Erfolg?" Othmer plädiert für "kreative Löwenlösungen" wie die "Sechzger-Alm", in der die VIPs derzeit außerhalb des Stadions verpflegt und betreut werden.

Altes Stadion verursacht hohe Kosten

Ob das reicht? Allein die VIP-Alm kostet den Verein rund 190.000 Euro pro Saison. Zusätzliche Kosten kommen auch durch die LED-Bandenwerbung dazu und die Akku-Module, die nach jedem Spiel ins rund 100 Kilometer entfernte Lager gebracht werden müssen, weil das Stadion keine Lagerräume bietet. Alles Kosten, die bei einem modernen Stadion wegfielen.

Während die Stadt München die Stadionmiete zuletzt erhöhte und aus versicherungstechnischen Gründen auf einen schnellen Abschluss pochte (der ein Nachverhandeln unmöglich machte), hält die Opposition im Rathaus zu den Löwen. Die Landeshauptstadt solle dem TSV 1860 bei den Konditionen entgegenkommen und zur Möglichkeit einer Mietminderung transparent Auskunft geben, schlug Manuel Pretzl vor, der Fraktionsvorsitzende der CSU.