TSV 1860 startet mit erfolgreicher Aufholjagd ins neue Jahr

Der TSV 1860 gewinnt das erste Pflichtspiel im neuen Jahr mit 3:2. Dabei mussten die Münchner gegen den SV Wehen Wiesbaden einen frühen Rückstand hinterher laufen. Dominik Prokop und Florian Carstens hatten die Gäste mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Semi Belkahia, Stephan Salger und Richard Neudecker das Spiel für 1860 drehten.

Löwen-Fehlstart in das Jahr 2022

Die zweite Saisonhälfte war gerade einmal 23 Minuten alt, da sah alles nach einem Fehlstart in das neue Jahr für den TSV 1860 aus. Die Gäste vom SV Wehen Wiesbaden führten vor den leeren Rängen des Grünwalder Stadions da schon mit 2:0. Dominik Prokop (23.) und Florian Carstens (11.) hatten ihre Mannschaft in Führung gebracht.

Wobei das zweite Tor wohl einem Video-Assistenten nicht stand gehalten hätte. Wiesbadens Kevin Lankford hatte im Abseits gestanden und war alles andere als passiv in dieser Situation. Doch in der 3. Liga gibt es keinen VAR und so blieb das 2:0 bestehen. Die Verletzung Marius Willisch rundete eine furchtbare erste halbe Stunde im neuen Löwen-Jahr ab.

Aufholjagd nach deutlichem Rückstand

Doch die Löwen gaben sich nicht auf. Semia Belkahia köpfelte den TSV 1860 nach einem Freistoß wieder zurück ins Spiel und sorgte noch vor der Pause für Hoffnung bei den Münchnern. Dass diese berechtigt war, zeigte sich mit dem Wiederanpfiff.

Die Löwen waren von Anfang an wacher und präsenter. Nach drei Minuten scheiterte Richard Neudecker noch mit einem Fernschuss an Torwart Florian Sitzel. In der 50. Minute war er dann aber ohne Chance: Nach einer Ecke probierte es Stephan Salger, einmal, zweimal, dann war der Ball drin. 2:2 - der verdiente Ausgleich.

Neudecker bringt die Führung

In der 69. Minute war Neudecker dann erfolgreich. Wieder probierte er es von der Strafraumgrenze. Diesmal wurde der Ball von Stefan Lex leicht abgefälscht und wurde so unhaltbar. 3:2 - das Spiel war gedreht.

Doch in der Schlussphase mussten die Gastgeber noch zittern. Wehen übernahm die Kontrolle, schnürte den TSV 1860 in der eigenen Hälfte ein und kam zu guten Chancen. Die beste kam drei Minuten vor Schluss, als Gustaf Nilsson aus elf Metern abzog und nur haarscharf am linken Pfosten vorbeischoss.